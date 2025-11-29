< sekcia Zahraničie
AfD má mládežnícku organizáciu, jej založenie sprevádzali protesty
Viac ako 800 účastníkov prijalo stanovy novej organizácie, ktorá bude na rozdiel od svojej predchodkyne, Mladej alternatívy (JA), užšie spojená s AfD.
Autor TASR
Giessen 29. novembra (TASR) - Politická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zriadila v sobotu svoju novú mládežnícku organizáciu nazvanú Generácia Nemecko (GD). Urobila tak na ustanovujúcom zjazde, ktorý sprevádzali rozsiahle protesty. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Viac ako 800 účastníkov prijalo stanovy novej organizácie, ktorá bude na rozdiel od svojej predchodkyne, Mladej alternatívy (JA), užšie spojená s AfD. Šéfom GD sa stal poslanec brandenburského krajinského snemu Jean-Pascal Hohm.
„Nemecko ešte nie je stratené,“ vyhlásil 28-ročný Hohm s tým, že je možná lepšia hospodárska, migračná a rodinná politika. Organizácia sa bude zasadzovať za "skutočný obrat v migrácii, ktorý zabezpečí, že Nemecko zostane krajinou a domovom Nemcov", povedal Hohm, ktorého úrad na ochranu ústavy v Brandenbursku eviduje ako pravicového extrémistu.
Mladá Alternatíva sa na jar tohto roka rozpustila po tom, ako stratila podporu AfD. Na tú bola napojená len voľne ako samostatné združenie. Členovia JA s výnimkou predsedov nemuseli byť členmi strany a konali do veľkej miery nezávisle. AfD tak mala malý vplyv na konanie JA, hoci incidenty v tejto organizácii pravidelne negatívne ovplyvňovali jej imidž. JA tiež hrozil zákaz po tom, ako ju Spolkový úrad na ochranu ústavy v roku 2023 klasifikoval ako pravicovú extrémistickú organizáciu.
Členom novej mládežníckej organizácie AfD môže byť spravidla už len člen tejto politickej strany, a to vo veku menej ako 36 rokov. Porušovanie pravidiel GD bude môcť viesť až k vylúčeniu z AfD.
V okolí miesta víkendového zjazdu v univerzitnom meste Giessen v Hesensku sa od skorého rána konali protesty a blokády ciest. Podujatie AfD sa začalo s vyše dvojhodinovým oneskorením, pretože mnohí účastníci sa nemohli načas dostať do kongresového centra.
Viacero ľudí utrpelo pri protestoch zranenia a vyhľadali ošetrenie v univerzitnej nemocnici. Polícia informovala, že do skorého popoludnia utrpelo menšie zranenia aj desať až 15 jej príslušníkov.
