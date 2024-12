AfD nominovala Alice Weidelovú za kandidátku na kancelárku

Berlín 7. decembra (TASR) - Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) za kandidátku na kancelárku v sobotu nominovala svoju spolupredsedníčku Alice Weidelovú. Štyridsaťpäťročná politička tak bude stranu reprezentovať v predčasných voľbách do Spolkového snemu, ktoré sa budú konať zrejme 23. februára 2025. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



AfD svojho kandidáta na funkciu kancelára nominovala prvýkrát od svojho vzniku v roku 2013. Strana do parlamentu prvý raz vstúpila v roku 2017. Vtedy získala mandát aj Weidelová, ktorá je spolupredsedníčkou AfD od júna 2022.



Podľa portálu Politico je považovaná za súčasť umiernenejšieho krídla AfD. V protiimigačnej a euroskeptickej strane však vyniká tým, že žije v partnerskom zväzku so ženou pôvodom zo Srí Lanky a v Švajčiarsku spolu vychovávajú dve deti. Weidelová ale za svoje primárne bydlisko uvádza Nemecko.



"Dnes je veľký deň pre stranu a veľký deň pre Nemecko," vyhlásila na spoločnej tlačovej konferencii s Tinom Chrupalom, druhým spolupredsedom AfD.



Weidelová rozhodnutie AfD nominovať svojho kandidáta na kancelára vysvetlila tvrdením, že jej strana má nárok na vládnutie. Odvolala sa na pritom výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré jej pripisujú druhé miesto so ziskom 18-19 percent hlasov. Prvý je podľa nich opozičný konzervatívny blok CDU/CSU s 32-33 percentami. Vládni sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza majú taktiež približne 15-18 percent, v závislosti od prieskumu.



Agentúra Reuters však podotkla, že AfD, ktorú nemecké úrady podozrievajú zo snahy o dosiahnutie protidemokratických cieľov, pravdepodobne nebude v dohľadnej dobe súčasťou vládnej koalície, keďže ostatné strany vylúčili spoluprácu s ňou.



Predčasné voľby do nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) vyvolal rozpad súčasnej vládnej koalície po tom, ako Scholz pre nezhody odvolal ministra financií Christiana Lindnera zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). Predchádzať im bude hlasovanie o dôvere vláde 16. decembra, no predpokladá sa, že teraz už menšinový kabinet v ňom neuspeje.