< sekcia Zahraničie
AfD odsúdila pôžičku pre Ukrajinu v „beznádejnej“ vojne s Ruskom
Spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla kritizovali spolkového kancelára Friedricha Merza, ktorý dlhodobo tlačil na zvýšenie finančnej podpory EÚ pre Ukrajinu.
Autor TASR
Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v piatok odsúdila rozhodnutie Európskej únie o poskytnutí bezúročnej pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur. AfD vyhlásila, že Rusko aj tak zvíťazí vo vojne na Ukrajine a Nemecko by sa malo usilovať o návrat k priaznivým vzťahom s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lídri EÚ sa na pôžičke pre Ukrajinu dohodli v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady. Pôžička na obdobie dvoch rokov bude financovaná zo spoločného dlhu, ktorý bude krytý z rozpočtu EÚ. Zo spoločného dlhového programu bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku.
Spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla kritizovali spolkového kancelára Friedricha Merza, ktorý dlhodobo tlačil na zvýšenie finančnej podpory EÚ pre Ukrajinu.
„Kancelár Merz mrhá peniazmi nemeckých daňových poplatníkov na beznádejnú vojny. Rusko po víťazstve nebude platiť žiadne reparácie,“ uviedol v tlačovom vyhlásení Chrupalla.
Weidelová dodala, že peniaze „budú zhltnuté jedným z najskorumpovanejších štátov sveta“. „Kým sa jeho vlastná krajina rozpadá a je v hospodárskom úpadku, kancelár míňa miliardy na predĺženie nezmyselnej vojny,“ uviedla Weidelová. Nemecko by sa podľa nej namiesto toho malo snažiť o „návrat k priaznivým vzťahom s Ruskom“.
Ostatné nemecké strany opakovane obvinili protiimigračnú AfD, že preberá kremeľskú propagandu a pôsobí ako trójsky kôň ruských záujmov. V rámci AfD v uplynulom období došlo ku konfliktom medzi tými, ktorí obhajujú radikálne proruské postoje, a tými, ktorí sa inšpirujú najmä prístupom amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje AFP.
Lídri EÚ sa na pôžičke pre Ukrajinu dohodli v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady. Pôžička na obdobie dvoch rokov bude financovaná zo spoločného dlhu, ktorý bude krytý z rozpočtu EÚ. Zo spoločného dlhového programu bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku.
Spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla kritizovali spolkového kancelára Friedricha Merza, ktorý dlhodobo tlačil na zvýšenie finančnej podpory EÚ pre Ukrajinu.
„Kancelár Merz mrhá peniazmi nemeckých daňových poplatníkov na beznádejnú vojny. Rusko po víťazstve nebude platiť žiadne reparácie,“ uviedol v tlačovom vyhlásení Chrupalla.
Weidelová dodala, že peniaze „budú zhltnuté jedným z najskorumpovanejších štátov sveta“. „Kým sa jeho vlastná krajina rozpadá a je v hospodárskom úpadku, kancelár míňa miliardy na predĺženie nezmyselnej vojny,“ uviedla Weidelová. Nemecko by sa podľa nej namiesto toho malo snažiť o „návrat k priaznivým vzťahom s Ruskom“.
Ostatné nemecké strany opakovane obvinili protiimigračnú AfD, že preberá kremeľskú propagandu a pôsobí ako trójsky kôň ruských záujmov. V rámci AfD v uplynulom období došlo ku konfliktom medzi tými, ktorí obhajujú radikálne proruské postoje, a tými, ktorí sa inšpirujú najmä prístupom amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje AFP.