Piatok 19. december 2025
AfD odsúdila pôžičku pre Ukrajinu v „beznádejnej“ vojne s Ruskom

Na archívnej snímke Tino Chrupalla z krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Foto: TASR/DPA

Spolupredsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla kritizovali spolkového kancelára Friedricha Merza, ktorý dlhodobo tlačil na zvýšenie finančnej podpory EÚ pre Ukrajinu.

Autor TASR
Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v piatok odsúdila rozhodnutie Európskej únie o poskytnutí bezúročnej pôžičky Ukrajine vo výške 90 miliárd eur. AfD vyhlásila, že Rusko aj tak zvíťazí vo vojne na Ukrajine a Nemecko by sa malo usilovať o návrat k priaznivým vzťahom s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lídri EÚ sa na pôžičke pre Ukrajinu dohodli v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady. Pôžička na obdobie dvoch rokov bude financovaná zo spoločného dlhu, ktorý bude krytý z rozpočtu EÚ. Zo spoločného dlhového programu bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku.

Kancelár Merz mrhá peniazmi nemeckých daňových poplatníkov na beznádejnú vojny. Rusko po víťazstve nebude platiť žiadne reparácie,“ uviedol v tlačovom vyhlásení Chrupalla.

Weidelová dodala, že peniaze „budú zhltnuté jedným z najskorumpovanejších štátov sveta“. „Kým sa jeho vlastná krajina rozpadá a je v hospodárskom úpadku, kancelár míňa miliardy na predĺženie nezmyselnej vojny,“ uviedla Weidelová. Nemecko by sa podľa nej namiesto toho malo snažiť o „návrat k priaznivým vzťahom s Ruskom“.

Ostatné nemecké strany opakovane obvinili protiimigračnú AfD, že preberá kremeľskú propagandu a pôsobí ako trójsky kôň ruských záujmov. V rámci AfD v uplynulom období došlo ku konfliktom medzi tými, ktorí obhajujú radikálne proruské postoje, a tými, ktorí sa inšpirujú najmä prístupom amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje AFP.
