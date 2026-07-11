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AfD predstavila plán na 100 dní pri moci, ak zvíťazí v Sasku-Anhaltsku
AfD vedie v prieskumoch verejnej mienky v Sasku-Anhaltsku o takmer 20 percent pred konzervatívnou úniou CDU/CSU, ktorá sa drží na druhom mieste, píše AFP.
Autor TASR
Berlín 11. júla (TASR) - Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v sobotu zverejnila svoj program na prvých 100 dní po prevzatí moci, pokiaľ zvíťazí v septembrových voľbách do krajinského parlamentu v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Strana napríklad sľúbila okamžité vyhostenie všetkých prisťahovalcov bez potrebných dokladov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
AfD vedie v prieskumoch verejnej mienky v Sasku-Anhaltsku o takmer 20 percent pred konzervatívnou úniou CDU/CSU, ktorá sa drží na druhom mieste, píše AFP.
Kandidát AfD Ulrich Siegmund (35) predstavil v prejave pred delegátmi v Magdeburgu prvých desať opatrení, ktoré by strana prijala hneď po nástupe do úradu po voľbách 6. septembra. „Použijeme všetky dostupné prostriedky, od zadržania až po vyhostenie, aby sme repatriovali čo najviac ľudí,“ a žiadatelia o azyl budú povinní vykonávať verejnoprospešné práce, inak im hrozí zníženie dávok, vysvetlil Siegmund.
Pokiaľ zvíťazí protiprisťahovalecká AfD, podporujúca Rusko a amerického prezident Donalda Trumpa, stane sa prvou krajne pravicovou stranou, ktorá bude vládnuť v nemeckej spolkovej krajine od konca druhej svetovej vojny, píše AFP. Strana zaznamenala v posledných troch rokoch nárast popularity, podobne ako krajne pravicové strany v iných častiach Európy, pripomína francúzska agentúra.
Strana bude podľa Siegmunda takisto obhajovať tradičný model rodiny, ktorý tvoria „muž, žena a deti daného páru“. Politik prisľúbil aj zakázať dúhovú vlajku LGBTQ+ v školách. Z dlhodobého hľadiska je tiež cieľom zmena osnovy dejepisu na školách, ktorá sa podľa neho až príliš zameriava na vinu Nemecka z čias nacistickej éry. AfD podľa neho takisto ponúkne dotáciu vo výške 1500 eur na financovanie vodičských preukazov pre žiakov autoškôl, „aby sa zabránilo odchodu mladých ľudí z vidieckych oblastí“.
AfD vedie v prieskumoch verejnej mienky v Sasku-Anhaltsku o takmer 20 percent pred konzervatívnou úniou CDU/CSU, ktorá sa drží na druhom mieste, píše AFP.
Kandidát AfD Ulrich Siegmund (35) predstavil v prejave pred delegátmi v Magdeburgu prvých desať opatrení, ktoré by strana prijala hneď po nástupe do úradu po voľbách 6. septembra. „Použijeme všetky dostupné prostriedky, od zadržania až po vyhostenie, aby sme repatriovali čo najviac ľudí,“ a žiadatelia o azyl budú povinní vykonávať verejnoprospešné práce, inak im hrozí zníženie dávok, vysvetlil Siegmund.
Pokiaľ zvíťazí protiprisťahovalecká AfD, podporujúca Rusko a amerického prezident Donalda Trumpa, stane sa prvou krajne pravicovou stranou, ktorá bude vládnuť v nemeckej spolkovej krajine od konca druhej svetovej vojny, píše AFP. Strana zaznamenala v posledných troch rokoch nárast popularity, podobne ako krajne pravicové strany v iných častiach Európy, pripomína francúzska agentúra.
Strana bude podľa Siegmunda takisto obhajovať tradičný model rodiny, ktorý tvoria „muž, žena a deti daného páru“. Politik prisľúbil aj zakázať dúhovú vlajku LGBTQ+ v školách. Z dlhodobého hľadiska je tiež cieľom zmena osnovy dejepisu na školách, ktorá sa podľa neho až príliš zameriava na vinu Nemecka z čias nacistickej éry. AfD podľa neho takisto ponúkne dotáciu vo výške 1500 eur na financovanie vodičských preukazov pre žiakov autoškôl, „aby sa zabránilo odchodu mladých ľudí z vidieckych oblastí“.