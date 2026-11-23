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AfD privítala neúspech klimatickej konferencie COP31
Hovorca AfD pre klimatickú politiku Karsten Hilse označil neúspech konferencie za logický dôsledok vývoja v uplynulých rokoch.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) – Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v pondelok privítala neúspech klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov COP31 v Turecku, na ktorej sa účastníci nedohodli na záverečnej deklarácii. Pokračovanie v napĺňaní opatrení na ochranu klímy označila za nezmyselné, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Predseda poslaneckého klubu AfD Bernd Baumann označil presadzovanie klimatických opatrení za zbytočné a hlúpe. Konferencia v Antalyi podľa jeho slov ukázala, že ostatné krajiny nie sú ochotné pokračovať v tomto úsilí.
AfD spochybňuje, že klimatické zmeny spôsobuje ľudská činnosť, a požaduje ukončenie opatrení na ich zmierňovanie. Podporuje aj zrušenie systému obchodovania s emisnými povolenkami (ETS), ktorý podľa nej nadmerne zaťažuje podniky a spotrebiteľov.
Hovorca AfD pre klimatickú politiku Karsten Hilse označil neúspech konferencie za logický dôsledok vývoja v uplynulých rokoch. Proces podľa neho výrazne urýchlil americký prezident Donald Trump odstúpením od Parížskej klimatickej dohody. V rámci nej sa krajiny v roku 2015 zaviazali usilovať o obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím, pričom tento cieľ sa v súčasnosti považuje za nedosiahnuteľný.
Nemecko by sa podľa Hilseho malo vrátiť k hospodárskej a energetickej politike založenej na zdravom rozume.
Predseda poslaneckého klubu AfD Bernd Baumann označil presadzovanie klimatických opatrení za zbytočné a hlúpe. Konferencia v Antalyi podľa jeho slov ukázala, že ostatné krajiny nie sú ochotné pokračovať v tomto úsilí.
AfD spochybňuje, že klimatické zmeny spôsobuje ľudská činnosť, a požaduje ukončenie opatrení na ich zmierňovanie. Podporuje aj zrušenie systému obchodovania s emisnými povolenkami (ETS), ktorý podľa nej nadmerne zaťažuje podniky a spotrebiteľov.
Hovorca AfD pre klimatickú politiku Karsten Hilse označil neúspech konferencie za logický dôsledok vývoja v uplynulých rokoch. Proces podľa neho výrazne urýchlil americký prezident Donald Trump odstúpením od Parížskej klimatickej dohody. V rámci nej sa krajiny v roku 2015 zaviazali usilovať o obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím, pričom tento cieľ sa v súčasnosti považuje za nedosiahnuteľný.
Nemecko by sa podľa Hilseho malo vrátiť k hospodárskej a energetickej politike založenej na zdravom rozume.