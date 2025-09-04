< sekcia Zahraničie
AfD rok pred voľbami v Sasku-Anhaltsku dosiahla v prieskume 39 percent
Vo voľbách v roku 2021 protiimigračná AfD získala 21 percent hlasov.
Autor TASR
Magdeburg 4. septembra (TASR) - Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) by v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko získala vo voľbách 39 percent voličských hlasov, ukázal prieskum inštitútu Infratest zverejnený vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Z prieskumu vykonaného rok pred voľbami v tejto spolkovej krajine západne od Berlína vyplýva, že na prvom mieste by skončila AfD s približne 39 percentami hlasov a druhé miesto by obsadili kresťanskí demokrati (CDU) s 27 percentami.
Voľby do krajinského parlamentu v Magdeburgu sú naplánované na september 2026. Koaličnú vládu v Sasku-Anhaltsku v súčasnosti tvorí CDU, sociálni demokrati (SPD) a slobodní demokrati (FDP). Premiér Reiner Haseloff (CDU) avizoval, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie.
Vo voľbách v roku 2021 protiimigračná AfD získala 21 percent hlasov. Agentúra DPA pripomína, že popularita strany odvtedy prudko vzrástla navzdory tomu, že Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) tamojšiu pobočku strany označil „potvrdenú pravicovú extrémistickú organizáciu“.
Hoci AfD minulý rok prvýkrát vyhrala krajinské voľby v susednom Durínsku, zatiaľ nemá skúsenosť s vládnutím, nakoľko s ňou ostatné strany odmietajú spolupracovať.
„S rozširovaním voličskej základne strany sa vyhliadka na vytvorenie akejkoľvek koalície bez AfD javí ako čoraz nepravdepodobnejšia. Bez AfD už nebude možné vládnuť, nielen v Sasku-Anhaltsku,“ napísala na sociálnej sieti X spolupredsedníčka strany Alice Weidelová.
