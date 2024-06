AfD: Snem strany potvrdil vo vedení Tina Chrupallu a Alice Weidelovú

Essen 29. júna (TASR) - Delegáti krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) na svojom straníckom sneme v sobotu opätovne zvolili do čela strany Tina Chrupallu a Alice Weidelovú na ďalšie dvojročné funkčné obdobie. Ani jeden z nich nemal protikandidáta, TASR informuje podľa agentúry DPA.



Chrupalla získal podporu 82,72 percent, čo je výrazne lepší výsledok než pred dvoma rokmi, keď ho podporilo 53,4 percenta delegátov AfD.



"Naozaj som z toho dosť ohromený," povedal Chrupalla. Pôvodným povolaním maliar-natierač pochádza z východonemeckej spolkovej krajiny Sasko a do vysokej politiky vstúpil v roku 2017, keď bol zvolený za poslanca Bundestagu. Vo vedení strany je od novembra 2019.



Weidelovú podporilo 79,77 percent delegátov, v roku 2022 sa dostala do vedenia strany s podporou 67,3 percent delegátov a nahradila Jörga Meuthena.



Proti snemu AfD v štvrti Rüttenscheid južne od centra Essenu protestovali tisícky demonštrantov. Časť z nich sa už ráno pokúsila preraziť policajný kordón. Policajti preto proti nim zasahovali pomocou slzotvorného plynu a obuškami.