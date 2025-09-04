< sekcia Zahraničie
AfD tvrdí, že 7 zosnulých kandidátov zomrelo zrejme prirodzenou smrťou
AfD je najväčšou opozičnou stranou v Nemecku a vo februárových parlamentných voľbách získala viac než 20 percent hlasov.
Autor TASR
Düsseldorf 4. septembra (TASR) - Krajinský líder krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) vo štvrtok vyhlásil, že strana nemá „žiadne dôkazy“ nasvedčujúce tomu, že sedem jej kandidátov zomrelo počas kampane inak než prirodzenou smrťou. Komunálne voľby sa v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko budú konať 14. septembra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Volebnú kampaň tam v posledných dňoch sprevádzali správy o úmrtiach kandidátov, pričom na situáciu upozornili aj spolupredsedníčka strany Alice Weidelová a americký miliardár a podporovateľ tejto strany Elon Musk.
Martin Vincentz, líder AfD v tejto spolkovej krajine, uviedol, že sa neobjavili žiadne dôkazy o cudzom zavinení. Naznačil ale, že špekulácie na internete odrážajú prístup nemeckých orgánov k jeho strane, ktorú spravodajské služby vyšetrujú pre podozrenia z pravicového extrémizmu. „Ak sa teraz mnohým ľuďom zdá politická vražda ako niečo predstaviteľné, ide o priamy dôsledok často nemilosrdného boja, ktorý sa vedie proti AfD už celé roky,“ tvrdil Vincentz podľa DPA.
AfD je najväčšou opozičnou stranou v Nemecku a vo februárových parlamentných voľbách získala viac než 20 percent hlasov. Podľa oficiálnych údajov počas volebnej kampane v Severnom Porýní-Vestfálsku zomrelo už 16 kandidátov, pričom sedem pochádzalo práve z AfD. V štyroch prípadoch polícia už vylúčila cudzie zavinenie. V žiadnej inej strane však nezomrel viac než jeden kandidát.
Hovorca krajinského volebného komisára sa snažil upokojiť špekulácie šíriace sa na internete a pre agentúru DPA uviedol, že počet úmrtí nie je „výrazne vyšší“ než v predchádzajúcich kampaniach. Kandidáti umierajú vo všetkých voľbách, poznamenal hovorca.
Keď táto spolková krajina naposledy usporiadala komunálne voľby v roku 2020, kandidáti bojovali o približne 20.000 kresiel. Smrť kandidáta môže mať za následok, že úrady budú nútené vytlačiť nové volebné lístky alebo zorganizovať mimoriadne voľby, dodáva DPA.
Volebnú kampaň tam v posledných dňoch sprevádzali správy o úmrtiach kandidátov, pričom na situáciu upozornili aj spolupredsedníčka strany Alice Weidelová a americký miliardár a podporovateľ tejto strany Elon Musk.
Martin Vincentz, líder AfD v tejto spolkovej krajine, uviedol, že sa neobjavili žiadne dôkazy o cudzom zavinení. Naznačil ale, že špekulácie na internete odrážajú prístup nemeckých orgánov k jeho strane, ktorú spravodajské služby vyšetrujú pre podozrenia z pravicového extrémizmu. „Ak sa teraz mnohým ľuďom zdá politická vražda ako niečo predstaviteľné, ide o priamy dôsledok často nemilosrdného boja, ktorý sa vedie proti AfD už celé roky,“ tvrdil Vincentz podľa DPA.
AfD je najväčšou opozičnou stranou v Nemecku a vo februárových parlamentných voľbách získala viac než 20 percent hlasov. Podľa oficiálnych údajov počas volebnej kampane v Severnom Porýní-Vestfálsku zomrelo už 16 kandidátov, pričom sedem pochádzalo práve z AfD. V štyroch prípadoch polícia už vylúčila cudzie zavinenie. V žiadnej inej strane však nezomrel viac než jeden kandidát.
Hovorca krajinského volebného komisára sa snažil upokojiť špekulácie šíriace sa na internete a pre agentúru DPA uviedol, že počet úmrtí nie je „výrazne vyšší“ než v predchádzajúcich kampaniach. Kandidáti umierajú vo všetkých voľbách, poznamenal hovorca.
Keď táto spolková krajina naposledy usporiadala komunálne voľby v roku 2020, kandidáti bojovali o približne 20.000 kresiel. Smrť kandidáta môže mať za následok, že úrady budú nútené vytlačiť nové volebné lístky alebo zorganizovať mimoriadne voľby, dodáva DPA.