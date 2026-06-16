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AfD v najnovšom prieskume zvýšila náskok nad CDU/CSU na 9%
AfD má v najnovšom prieskume podporu 29 percent opýtaných, o jeden percentuálny bod viac než minulý mesiac.
Autor TASR
Berlín 16. júna (TASR) - Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) zvýšila svoj náskok pred konzervatívnou úniou CDU/CSU kancelára Friedricha Merza na rekordných deväť percentuálnych bodov, vyplýva z najnovšieho prieskumu inštitútu YouGov zverejneného v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
AfD má v najnovšom prieskume podporu 29 percent opýtaných, o jeden percentuálny bod viac než minulý mesiac. Merzovi konzervatívci skončili na druhom mieste s približne 20 percentami, čo je ich najhorší zisk od septembra 2021.
Tretie miesto obsadili Zelení s približne 14-percentným ziskom, čím si oproti májovému prieskumu polepšili o jeden bod. Sociálnych demokratov (SPD) by volilo 12 percent spomedzi opýtaných, oproti minulému mesiacu menej o jeden percentuálny bod. Približne rovnako by získala aj Ľavica, ktorá si o jeden bod oproti minulému mesiacu prilepšila.
Začiatkom septembra sa v Sasku-Anhaltsku, bašte AfD, uskutočnia krajinské voľby. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že v nich oproti približne 25-percentnej CDU získa AfD až okolo 40 percent všetkých hlasov.
AfD má v najnovšom prieskume podporu 29 percent opýtaných, o jeden percentuálny bod viac než minulý mesiac. Merzovi konzervatívci skončili na druhom mieste s približne 20 percentami, čo je ich najhorší zisk od septembra 2021.
Tretie miesto obsadili Zelení s približne 14-percentným ziskom, čím si oproti májovému prieskumu polepšili o jeden bod. Sociálnych demokratov (SPD) by volilo 12 percent spomedzi opýtaných, oproti minulému mesiacu menej o jeden percentuálny bod. Približne rovnako by získala aj Ľavica, ktorá si o jeden bod oproti minulému mesiacu prilepšila.
Začiatkom septembra sa v Sasku-Anhaltsku, bašte AfD, uskutočnia krajinské voľby. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že v nich oproti približne 25-percentnej CDU získa AfD až okolo 40 percent všetkých hlasov.