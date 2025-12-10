< sekcia Zahraničie
AfD víta novú bezpečnostnú stratégiu USA
Autor TASR
Berlín 10. decembra (TASR) — Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v stredu privítala novú americkú národnú bezpečnostnú stratégiu. Zároveň oznámila, že skupina jej členov tento týždeň navštívi USA, kde sa stretne so svojimi spojencami z Republikánskej strany. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
„AfD bojuje po boku svojich priateľov v zahraničí za obnovu konzervativizmu v Severnej Amerike a Európe,“ povedal pre AFP hovorca strany pre zahraničnú politiku Markus Frohnmaier.
Frohnmaier odchádza do USA vo štvrtok spolu s najmenej ôsmimi ďalšími poslancami Spolkového snemu (Bundestag) za AfD. Na programe majú okrem iného účasť na galavečeri Newyorského klubu mladých republikánov (NYYRC), čo je dôležité fórum na nadväzovanie kontaktov, ktorý sa uskutoční v sobotu.
Náklady na cestu dosiahnu podľa Frohnmaiera 57.000 eur a budú hradené z prostriedkov Bundestagu, teda v konečnom dôsledku z peňazí daňových poplatníkov, konštatoval denník Bild.
Suma by však mohla prekročiť 100.000 eur, pretože do USA pocestuje aj sedem poslancov AfD z parlamentu spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko; aj im bude cestu hradiť parlament.
V delegácii AfD bude aj niekoľko jej poslancov z Európskeho parlamentu.
Spolupredseda AfD Tino Chrupalla sa v januári zúčastnil na inaugurácii Donalda Trumpa na druhé funkčné obdobie. Miliardár Elon Musk, hlavný Trumpov podporovateľ v predvolebnej kampani, pred februárovými voľbami v Nemecku otvorene podporoval spolupredsedníčku AfD Alice Weidelovú.
Americký viceprezident J. D. Vance vo februári v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii kritizoval nemecké politické strany za to, že odmietli spolupracovať s AfD, ako aj údajné obmedzovanie slobody prejavu v Európe a pokusy odstaviť protiimigračne zameraných politikov od moci.
