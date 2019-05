AfD vyjadrila podporu Slobodnej strane Rakúska

Spolupredseda AfD, Alexander Gauland, v rozhovore pre televíziu ZDF povedal, že tajne natočené video považuje za trestuhodnú manipuláciu a kritizoval jeho zverejnenie.

Berlín 24. mája (TASR) - Vedenie krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) stojí pri Slobodnej strane Rakúska (FPÖ) aj napriek afére v súvislosti s videom usvedčujúcim z korupcie jej bývalého predsedu a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, čo viedlo k rozpadu rakúskej koalície. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



"FPÖ je naša sesterská strana a ňou aj zostane," povedal na štrkovom politickom podujatí v meste Görlitz v spolkovej krajine Sasko spolupredseda AfD Jörg Meuthen, ukončujúc kampaň strany pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP).



Ďalší spolupredseda AfD, Alexander Gauland, v rozhovore pre televíziu ZDF povedal, že tajne natočené video považuje za "trestuhodnú manipuláciu" a kritizoval jeho zverejnenie.



"Nemôžem viniť stranu za neprijateľné správanie jednej osoby," uviedol Gauland.



Rakúsko uvrhla do vládnej krízy len niekoľko dní pred dôležitými európskymi voľbami aféra okolo doterajšieho vicekancelára a šéfa FPÖ Heinza-Christiana Stracheho. Na nahrávke zhotovenej v roku 2017 na ostrove Ibiza, ktorú zverejnili nemecké médiá, Strache diskutuje o možných nelegálnych daroch pre FPÖ a údajnej príbuznej istého ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak jeho strane pomôže k úspechu vo voľbách.



Po zverejnení videa Strache odstúpil z postu vicekancelára a predsedu FPÖ. Zatiaľ nie je známe, kto je autorom videa.



Meuthen dodal, že si nemyslí, že by zmienená aféra ovplyvnila samotnú AfD vo voľbách do EP, ktoré sa v Nemecku, rovnako ako vo väčšine krajín EÚ, konajú v nedeľu 26. mája.