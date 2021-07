Macron má nový mobil aj číslo

Paríž 23. júla (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron má nový mobilný telefón i číslo pre niektoré volania. Ide o reakciu na podozrenie, že v niektorom z jeho mobilov mohol byť nainštalovaný sledovací softvér Pegasus, ktorý vyvinula izraelská spoločnosť NSO Group. Informovali o tom v noci na piatok francúzske médiá.



Macron zvolal na štvrtok zasadnutie bezpečnostnej rady štátu, po ktorom nariadil „posilnenie všetkých bezpečnostných protokolov".



Vo Francúzsku zistili dôkazy o pokuse o vniknutie do mobilného zariadenia bývalého ministra životného prostredia Francoisa de Rugyho, ktorý je Macronovým blízkym spolupracovníkom.



De Rugy v utorok vyzval Maroko - odkiaľ údajne tento pokus pochádzal - aby danú vec vysvetlilo. Francúzsky premiér Jean Castex v stredu uviedol, že v súvislosti s eventuálnymi priestupkami už prebieha niekoľko vyšetrovaní.



Maroko všetky obvinenia odmietlo s tým, že „si nikdy nezaobstaralo počítačový softvér na infiltráciu do komunikačných zariadení".



Vyšetrovanie podozrení, že softvér Pegasus bol využitý na sledovanie novinárov, ľudskoprávnych aktivistov či politikov, sa vo štvrtok začalo v Maďarsku, Izraeli i Alžírsku.



Mimovládna organizácia Forbidden Stories so sídlom v Paríži a ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) mali spočiatku prístup k uniknutým telefónnym číslam, ktoré potom zdieľali s mediálnymi organizáciami vrátane novín The Washington Post, The Guardian a Le Monde.



Vyšetrovaním mediálneho konzorcia bolo identifikovaných najmenej 180 novinárov v 20 krajinách, ktorých zariadenia sa mohli v období od roku 2016 do júna 2021 stať terčmi sledovania. Medzi ďalšie ciele patrilo i 85 ľudskoprávnych aktivistov a viac ako 600 politikov a vládnych predstaviteľov vrátane hláv štátov, premiérov a ministrov.



Agentúra AFP medzičasom informovala, že Maroko žaluje Amnesty a Forbidden Stories, pretože „nemá v úmysle nechať nepotrestané klamstvá a falošné správy šírené v posledných dňoch“, uviedol právnik marockej vlády Olivier Baratelli.



Prvé pojednávanie v kauze sa má konať 8. októbra, súdne pojednávanie sa však nemusí začať aj ďalšie dva roky.



Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty medzitým odmietli obvinenia, že využívali softvér Pegasus na sledovanie novinárov a aktivistov.



Podľa agentúry AFP prehlbujúci sa škandál sa týka krajín od Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov až po Maroko, Indiu a množstvo ďalších, väčšinou rozvíjajúcich sa ekonomík.



Jedinou krajinou EÚ uvádzanou v kauze ako potenciálny užívateľ spywaru so stovkami cieľov vrátane novinárov, právnikov a ďalších verejných činiteľov je Maďarsko, uviedla AFP.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó ešte v pondelok poprel správy médií, že vláda použila softvér na preniknutie do smartfónov novinárov a verejných činiteľov.



Samotná izraelská spoločnosť NSO trvá na tom, že jej softvér je určený iba na použitie v boji proti terorizmu a iným trestným činom a že ho so súhlasom izraelskej vlády vyváža do 45 krajín.



Izraelská vláda uviedla, že zriadila komisiu na preskúmanie softvéru.



Prioritou je „preskúmať vydávanie licencií," uviedol pre izraelský armádny rozhlas zákonodarca Ram Ben Barak, bývalý zástupca šéfa izraelskej špionážnej agentúry Mossad.



Pegasus podľa neho odhalil mnoho teroristických buniek, ale „ak je zneužitý alebo predaný nezodpovedným orgánom, je to potrebné skontrolovať".



NSO by „uvítal, ak by došlo k vyšetrovaniu, aby sme mohli očistiť svoje meno," uviedol vo štvrtok pre armádny rozhlas výkonný riaditeľ spoločnosti Šalev Hulio.