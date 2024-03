Afganci ohrozovaní Talibanom pristáli v Nemecku

Berlín 22. marca (TASR) - Skupina Afgancov, ktorí by mohli byť terčom útokov vládnuceho Talibanu, pristála vo štvrtok večer v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Let odštartoval z pakistanského hlavného mesta Islamabad, informovali v piatok nemecké migračné úrady. Počet Afgancov na palube však nezverejnili. Podľa ministerstva zahraničných vecí im bol povolený vstup do Nemecka v rámci iniciatívy na ochranu obzvlášť zraniteľných skupín z Afganistanu.



Od prevzatia moci v Kábule Talibanom v auguste 2021 prišlo do Nemecka približne 33.000 ľudí, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí.



Nemecká iniciatíva na ochranu obzvlášť zraniteľných skupín je zameraná na ľudí, ktorí sa v minulosti angažovali v oblasti práv žien a ľudských práv vo všeobecnosti, alebo pracovali v oblasti spravodlivosti, politiky, médií, vzdelávania, kultúry, športu a vedy. Jeho cieľom je prijať až 1000 Afgancov mesačne.