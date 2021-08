Afganci pred príchodom do Belgicka podstúpi bezpečnostnú previerku

Brusel 23. augusta (TASR) - Občania Afganistanu evakuovaní do Belgicka podstúpia dvojitú bezpečnostnú previerku. Uviedla v pondelok verejnoprávna televízia RTBF.



Evakuovaných Afgancov po príchode do tejto krajiny prevážajú do vojenských kasární v mestečku Vilvoorde pri Bruseli. Tam sa podrobia základnému lekárskemu vyšetreniu a tiež kontrole totožnosti za prítomnosti odborníkov z belgického federálneho ministerstva zahraničných vecí, štátnej bezpečnosti a vojenských spravodajských služieb.



Pre repatriovaných Afgancov je to v poradí už druhá bezpečnostná kontrola. Prvá previerka sa uskutočnila už pri zostavovaní zoznamu osôb, ktoré môžu byť z Talibanom kontrolovaného Afganistanu prevezené do Belgicka.



Belgický štátny tajomník pre azyl a migráciu Sammy Mahdi v tejto súvislosti priznal, že vláda sa týmto postupom snaží zabrániť vstupu nebezpečných osôb na belgické územie.



Ministerstvo zahraničných vecí už minulý týždeň zostavilo zoznam osôb, ktoré majú byť evakuované z Afganistanu. Okrem belgických štátnych príslušníkov sa na zozname ocitli aj občania Afganistanu, ktorí spolupracovali s Belgičanmi, s NATO alebo inštitúciami Európskej únie. Zoznam obsahuje aj mená Afgancov, ktorí sa angažovali ako ochrancovia ľudských práv.



Ľudia z uvedeného zoznamu boli najskôr presunutí z afganského územia do pakistanskej metropoly Islamabád, odkiaľ sú postupne prevážaní do Belgicka. V pondelok ráno v Bruseli pristáli dve lietadlá s evakuovanými osobami. Na palube boli Belgičania i Afganci pracujúci pre zahraničné misie.



"Chápem, že každý chce, aby sa veci diali rýchlo, rýchlo, rýchlo. Hlavne však všetko musí ísť dobre, dobre, dobre. S dobrým preverením zo strany armádnych služieb, tajných služieb a belgického Úradu pre koordináciu a analýzu hrozieb," opísal situáciu Mahdi. Dodal, že je dôležité zaistiť nielen bezpečnosť ľudí v Afganistane, ale aj bezpečnosť v Belgicku.



Podľa jeho slov doteraz bolo do Belgicka evakuovaných len málo afganských spolupracovníkov. Mahdi spresnil, že situáciu komplikujú kontrolné stanovištia príslušníkov Talibanu, ktorí na letisko v Kábule umožňujú prísť Európanom, ale nie aj domácim obyvateľom. Tí, ktorým sa však podarí prejsť, potom narazia na kontrolu Američanov, ktorí zaisťujú bezpečnosť kábulského letiska. "Diskutujeme preto aj s našimi americkými kolegami, aby sme sa zaistili evakuáciu týchto ľudí," vysvetlil Mahdi.