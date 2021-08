Afganci protestujú proti Talibanu, na Slovensko evakuovali 24 ľudí

Kábul/svet 20. augusta (TASR) - Protesty proti ovládnutiu Afganistanu hnutím Taliban sa rozšírili do ďalších miest vrátane metropoly Kábul. Na Slovensko sa podarilo z Afganistanu dopraviť evakuačným letom 24 ľudí. Severoatlantická aliancia bude aj naďalej spolupracovať s Európskou úniou a zvyškom medzinárodného spoločenstva s cieľom zosúladiť a zjednodušiť evakuácie z Afganistanu.



TASR prináša súhrn diania v súvislosti s Afganistanom za uplynulých 24 hodín.



Dianie v Afganistane



ASADABAD - Niekoľko ľudí prišlo o život po tom, ako Taliban spustil paľbu do davu ľudí mávajúcich afganskou vlajkou v meste Asadabad, metropole východoafganskej provincie Kúnar. K incidentu došlo v čase, keď si Afganci v celej krajine pripomínajú Deň nezávislosti. Podľa svedkov nie je jasné, či k úmrtiam došlo v dôsledku paľby alebo následného chaosu a paniky.



KÁBUL - Protesty proti ovládnutiu Afganistanu hnutím Taliban sa rozšírili vo štvrtok do ďalších miest vrátane hlavného mesta Kábul. Taliban medzitým požiadal imámov v celej krajine, aby pri piatkových modlitbách vyzvali ľudí na jednotu a presvedčili ich, nech neopúšťajú Afganistan.



KÁBUL/BERLÍN - Príbuzného novinára pracujúceho pre nemeckú spravodajskú stanicu Deutsche Welle zastrelili v Afganistane bojovníci Talibanu. Podľa Deutsche Welle talibovia pátrali na západe Afganistanu po novinárovi, ktorý momentálne pracuje v Nemecku. Pri útoku na jeho príbuzných jedného zabili, ďalšieho vážne zranili.



KÁBUL - Afganci, ktorí vo svojej vlasti pracovali pre americkú armádu a západných spojencov, vymazávajú zo sociálnych sietí príspevky, ktoré by ich mohli kompromitovať. Ide najmä o fotografie a informácie, ktoré by mohli poslúžiť militantom z hnutia Taliban ako zámienka pre krutú odplatu.



KÁBUL - Militantné hnutie Taliban môže získať prístup k databáze biometrických údajov, podľa ktorých by dokázalo identifikovať Afgancov spolupracujúcich donedávna s americkou armádou. Zber biometrických údajov bol primárne vojenským projektom. Do databázy však boli údajne zahrnutí aj afganskí civilisti, ktorí pracovali pre americké ambasády a tamojšiu vládu. Taliban teraz môže mať k týmto databázam prístup.



ISLAMABAD - Delegácia popredných afganských lídrov a predstaviteľov vo štvrtok varovala, že vláda fundamentalistického hnutia Taliban dlho nepretrvá, ak bude opakovať svoje chyby z minulosti.



Afganistan a Slovensko



BRATISLAVA - Na Slovensko sa vo štvrtok podarilo z Afganistanu dopraviť evakuačným letom 24 ľudí. Ide o 16 občanov SR a osem občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali s Ozbrojenými silami SR. Slovensko je podľa premiéra Eduarda Hegera pripravené vyslať aj ďalší špeciál, ak to bude potrebné. Závisí to podľa neho od koordinácie s partnermi.



BRATISLAVA - Je predčasné začínať akúkoľvek diskusiu o uznaní Talibanu, uviedol vo štvrtok slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok s tým, že tento výrok adresuje aj niektorým predstaviteľov Európskej únie.



BRATISLAVA - Pri debate o pomoci v Afganistane by nemal byť hlavnou témou počet, myslí si prezidentka SR Zuzana Čaputová. Poukázala na potrebu solidarity a pomoci tým, ktorí boli v minulosti nápomocní slovenským občanom. Namiesto "imaginárneho čísla" treba podľa nej zisťovať napríklad to, či v krajine už nie sú slovenskí občania potrebujúci pomoc.



Reakcie zahraničia na dianie v Afganistane



PARÍŽ - Francúzsko neuzná a ani nevyjadrí porozumenie pre vládu Talibanu v Afganistane. Podľa Paríža totiž neexistuje niečo ako "mäkký talibanizmus". Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Clément Beaune.



BRUSEL - Pád afganskej metropoly Kábul a jej zabratie Talibanom je "katastrofa" a "nočná mora", ktorá odhalila zlyhanie spravodajských služieb a transatlantickej spolupráce, uviedol vo štvrtok vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Ovládnutie väčšiny územia Afganistanu Talibanom je podľa neho najdôležitejšou geopolitickou udalosťou od anexie ukrajinského polostrova Krym Ruskom z roku 2014.



BRUSEL - Severoatlantická aliancia bude aj naďalej spolupracovať s Európskou úniou a zvyškom medzinárodného spoločenstva s cieľom zosúladiť a zjednodušiť evakuácie z Afganistanu. Oznámil to vo štvrtok na Twitteri generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



LONDÝN - Ministri zahraničných vecí skupiny G7 vyzvali vo štvrtok afganské hnutie Taliban, aby zaistilo bezpečný prechod Afgancom a cudzincom na letisko v afganskej metropole Kábul. Ide o prvé oficiálne vyhlásenie G7 k situácii v Afganistane.



WASHINGTON - Spojené štáty letecky transportovali z Afganistanu približne 7000 ľudí utekajúcich pred hnutím Taliban, ktoré v nedeľu obsadilo krajinu. Vo štvrtok to oznámil na brífingu v Pentagóne generálmajor Hank Taylor, podľa ktorého približne 5200 amerických vojakov vyslaných na medzinárodné kábulské letisko zabezpečilo viacero vstupov, čo pomohlo zlepšiť prístup pre ľudí utekajúcich pred Talibanom.



MOSKVA - Rusko neuvažuje o tom, že by z afganskej metropoly Kábul evakuovalo zamestnancov svojho veľvyslanectva alebo ruských občanov. Vo štvrtok to oznámila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Moskva však nebude brániť odchodu tých ruských občanov, ktorí si z Afganistanu želajú odísť, a preto pre nich rezort diplomacie organizuje niekoľko charterových letov.



PRAHA - Česko po uskutočnenej tretej fázy evakuácie afganských spolupracovníkov s rodinami už ďalšie lety z Kábulu neplánuje. Podľa spolku Vlčí máky však odvoz z Kábulu potrebuje ešte takmer 20 ľudí.



VARŠAVA - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu večer schválil vyslanie 100 poľských vojakov do Afganistanu, ktorí budú do 16. septembra v spolupráci so spojencami pomáhať pri evakuácii poľských i zahraničných občanov z Kábulu. Poľsko zatiaľ úspešne zorganizovalo dva evakuačné lety.



MADRID - Lietadlo španielskej armády s prvou skupinou osôb evakuovaných z Afganistanu vo štvrtok pristálo na leteckej základni Torrejón de Ardoz neďaleko Madridu. Na palube stroja sa nachádzalo 53 ľudí – päť Španielov a 48 Afgancov. Títo Afganci sú prevažne osoby, ktoré so Španielskom spolupracovali, a ich rodinní príslušníci.