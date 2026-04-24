Afgancom v pohraničnej dedine dodali životne dôležitú pomoc
Provinčné úrady pre francúzsku agentúru uviedli, že medzinárodný konvoj s humanitárnou pomocou dostal tento týždeň povolenie na prejazd.
Autor TASR
Kábul 24. apríla (TASR) - Afganci žijúci v odľahlej horskej dedine Kamdéš v pohraničnej oblasti, odrezaní od pomoci v dôsledku konfliktu so susedným Pakistanom, tento týždeň dostali životne dôležité potreby po takmer dvoch mesiacoch bez základných zásob. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Provinčné úrady pre francúzsku agentúru uviedli, že medzinárodný konvoj s humanitárnou pomocou dostal tento týždeň povolenie na prejazd po doteraz nepoužiteľnej ceste vedúcej do spomínanej dediny.
Konvoj naložený zásobami zdravotníckeho vybavenia, pitnej vody a potravín pod záštitou Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), afganskej spoločnosti Červeného polmesiaca a Svetového potravinového programu (WFP) privítali desiatky obyvateľov Kamdéšu, uviedli úrady.
„Keď uzavreli cestu, nemohli sme zohnať múku, olej ani cukor,“ povedal miestny farmár. „Opustili sme svoje domovy a odišli sme do hôr, kde sme nejaký čas zotrvali. Naše zvieratá ochoreli a nedostali sme žiadne lieky,“ dodal pre AFP.
Podľa MVČK takmer 136.000 ľudí v krajine trpí „vážnym nedostatkom potravín, zdravotnej starostlivosti a základných domácich potrieb“ v dôsledku konfliktu, ktorý si v uplynulých týždňoch vyžiadal stovky afganských civilistov.
Konvoj s humanitárnou pomocou obsahoval zásoby múky, soli a žltého hrachu, pričom MVČK priviezol aj vybavenie pre zdravotnícke strediská, ktoré taktiež trpia nedostatkom.
Začiatkom apríla Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) opísal kľúčovú cestu spájajúcu Kamdéš so susednou provinciou ako „nepoužiteľnú“ kvôli „riziku cezhraničnej streľby“.
V polovici marca na tejto trase zahynula pracovníčka mimovládnej organizácie spolu s jej synom, uviedol úrad.
Provinčné úrady pre francúzsku agentúru uviedli, že medzinárodný konvoj s humanitárnou pomocou dostal tento týždeň povolenie na prejazd po doteraz nepoužiteľnej ceste vedúcej do spomínanej dediny.
Konvoj naložený zásobami zdravotníckeho vybavenia, pitnej vody a potravín pod záštitou Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), afganskej spoločnosti Červeného polmesiaca a Svetového potravinového programu (WFP) privítali desiatky obyvateľov Kamdéšu, uviedli úrady.
„Keď uzavreli cestu, nemohli sme zohnať múku, olej ani cukor,“ povedal miestny farmár. „Opustili sme svoje domovy a odišli sme do hôr, kde sme nejaký čas zotrvali. Naše zvieratá ochoreli a nedostali sme žiadne lieky,“ dodal pre AFP.
Podľa MVČK takmer 136.000 ľudí v krajine trpí „vážnym nedostatkom potravín, zdravotnej starostlivosti a základných domácich potrieb“ v dôsledku konfliktu, ktorý si v uplynulých týždňoch vyžiadal stovky afganských civilistov.
Konvoj s humanitárnou pomocou obsahoval zásoby múky, soli a žltého hrachu, pričom MVČK priviezol aj vybavenie pre zdravotnícke strediská, ktoré taktiež trpia nedostatkom.
Začiatkom apríla Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) opísal kľúčovú cestu spájajúcu Kamdéš so susednou provinciou ako „nepoužiteľnú“ kvôli „riziku cezhraničnej streľby“.
V polovici marca na tejto trase zahynula pracovníčka mimovládnej organizácie spolu s jej synom, uviedol úrad.