Afganec podozrivý z nárazu do davu ľudí mal povolenie na pobyt a prácu

Mníchov 14. februára (TASR) - Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann oznámil, že 24-ročný Afganec podozrivý z útoku autom v nemeckom Mníchove mal platné povolenie na pobyt i pracovné povolenie, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"Pobyt páchateľa (v Nemecku) bol podľa aktuálneho poznania až do dnešného dňa úplne legálny," povedal Herrmann pre agentúru DPA. Minister tiež ozrejmil, že muž nebol v minulosti obvinený z krádeží tak, ako to tvrdili správy šíriace sa krátko po útoku.



Afganec prišiel do Nemecka koncom roka 2016 ako maloletý utečenec bez sprievodu. Jeho azylové konanie sa skončilo v roku 2020 oznámením o zamietnutí žiadosti a príkazom na opustenie krajiny. Mníchov mu však napokon v októbri 2021 udelil povolenie na pobyt.



Herrman vysvetlil, že muž po škole pracoval ako ochrankár v dvoch bezpečnostných spoločnostiach. Podľa jeho slov sa v súvislosti s prácou zúčastnil aj na niekoľkých súdnych procesoch týkajúcich sa krádeží v obchodoch. "On sám nebol podozrivým, ale svedkom," povedal Herrmann.



Predseda vlády spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder skonštatoval, že muž sa nedostal ani do pozornosti polície, ako sa predtým uvádzalo. "(Možné) predchádzajúce extrémistické pozadie nie je na prvý pohľad tak ľahko rozpoznateľné," zhodnotil Söder a vyzval na vyšetrenie motívu konania.



K incidentu došlo o približne 10.30 h SEČ neďaleko hlavnej železničnej stanice. Do davu účastníkov demonštrácie, ktorú zvolal odborový zväz Verdi, zozadu vrazilo vozidlo značky Mini Cooper. Zranenia utrpelo najmenej 30 ľudí a niektoré osoby hospitalizovali v nemocnici s vážnymi poraneniami. Na mieste zasahovali sanitky aj vrtuľníky.