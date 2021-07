Afganiská vláda: Tvrdenie Talibanu, že ovláda 90% hraníc, je lož

Kábul 23. júla (TASR) - Tvrdenie Talibanu, že ovláda už 90 percent hraníc Afganistanu, je "absolútna lož". Uviedlo to v piatok afganské ministerstvo obrany trvajúc na tom, že vládne sily majú hranice pod svojou kontrolou, píše agentúra AFP.



"Je to ničím nepodložená propaganda," uviedol afganský rezort obrany deň po tom, ako hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid oznámil, že hnutie kontroluje hranice s Tadžikistanom, Uzbekistanom, Turkménskom a Iránom. Agentúra AFP konštatovala, že toto tvrdenie nie je možné nezávisle overiť.



Fundamentalistické hnutie Taliban dostáva v súčasnosti v rámci rozsiahlej ofenzívy pod svoju kontrolu čoraz väčšie, predovšetkým vidiecke oblasti Afganistanu. Okrem iného obsadilo aj hlavný hraničný priechod s Tadžikistanom, ktorý k hraniciam vyslal 20.000 príslušníkov záložných jednotiek.



Deje sa tak v situácii, keď sa z Afganistanu po takmer 20 rokoch sťahujú americké jednotky, ktorých odsun by mal byť ukončený do 31. augusta 2021.



Ako uvádza agentúra Reuters, Tadžikistan v piatok oznámil, že sa tiež pripravuje na prijatie až 100.000 utečencov z Afganistanu. Táto bývalá sovietska republika už podľa tamojších úradov stavia neďaleko afganských hraníc dva veľké sklady, kde budú zásoby pre utečencov. Do Tadžikistanu utieklo v júli niekoľko stoviek Afgancov, avšak podľa tadžickej vlády sa už vrátili späť do vlasti.