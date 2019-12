Afganistan: Taliban tvrdí, že nemá v pláne prímerie

Kábul 30. decembra (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban v pondelok poprelo, že by súhlasilo s prímerím v krajine. Príslušné vyhlásenie vydalo po tom, ako sa objavili dohady o možnej dohode, ktorá by po viac než 18 rokoch vojny obmedzila boje, informovala agentúra AFP.



"V posledných dňoch niektoré médiá zverejňovali nepravdivé správy o prímerí... Faktom je, že Afganský islamský emirát nemá plány na prímerie," uviedol Taliban vo vyhlásení.



Vyhlásenie prišlo v čase, keď sa títo afganskí povstalci, ako aj miestne a zahraničné ozbrojené sily pripravujú na ďalšiu krvavú zimu, píše AFP. Boje v Afganistane pokračujú, aj keď Washington rokuje s Talibanom o dohode, v rámci ktorej by USA stiahli svoje jednotky z krajiny výmenou za bezpečnostné záruky.



Afganistan sužujú aj pokračujúce politické spory po tom, ako úrady oznámili predbežné výsledky posledných prezidentských volieb, podľa ktorých prezident Ašraf Ghaní smeruje v opätovnému víťazstvu.



Volebné úrady však dosiaľ nevyhlásili konečné výsledky, keďže dostali vyše 16.000 sťažností, pričom definitívne sčítanie sa očakáva v najbližších týždňoch.



Taliban dlho vníma Ghaního ako bábku Spojených štátov a odmieta rokovať s jeho vládou, čo vedie k obavám, že vnútroafganské boje budú pokračovať aj v prípade, že USA dosiahnu dohodu s militantmi.