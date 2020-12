Delegácia Talibanu pricestovala na rozhovory do Islamabadu

Islamabad 16. decembra (TASR) – Delegácia militantného hnutia Taliban na čele s jeho spoluzakladateľom mullom Abdulom Ghánim Barádarom pricestovala v stredu do Islamabadu na rozhovory s predstaviteľmi pakistanskej vlády v súvislosti s požiadavkami na zmiernenie prejavov násilia v Afganistane. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca Talibanu v utorok na Twitteri oznámil, že delegácia na čele s Barádarom odcestovala do Islamabadu na základe oficiálneho pozvania pakistanskej vlády. Má sa stretnúť s pakistanským premiérom Imránom Chánom, ministrom zahraničných vecí a predstaviteľmi armády.



Podľa AP však nie je jasné, či táto návšteva Talibanu v Pakistane prinesie pokrok smerom k aspoň dočasnému prímeriu v Afganistane.



Najmenej 13 afganských policajtov prišlo o život po útoku militantov Talibanu na kontrolné stanovište v severoafganskej provincii Baghlán, uviedla v stredu agentúra DPA. Ďalší traja policajti utrpeli zranenia počas iného útoku v noci na stredu.



Bojovníci Talibanu uskutočnili aj ďalšie útoky proti vládnym jednotkám v provincii Uruzgán na juhu krajiny, uvádza DPA s odvolaním sa na miestne úrady.



Pakistanská armáda má na Taliban výrazný vplyv a spojitosť s niektorými z lídrov tohto hnutia, píše AP. Pakistan má zásluhu na tom, že Taliban začal v roku 2018 rokovať so Spojenými štátmi.



USA vo februári tohto roka podpísali s Talibanom dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu. Táto dohoda takisto pripravila cestu k rozhovorom medzi vládou v Kábule a Talibanom, ktoré sa začali v septembri. Rozhovory sú v súčasnosti pozastavené až do začiatku januára.



Vojenský konflikt v Afganistane sa začal Spojenými štátmi vedeným vojenským zásahom proti režimu Talibanu po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 a stal sa najdlhšou vojnou, akú USA kedy viedli.