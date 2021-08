Druhý český armádny špeciál pristál v Kábule

Kábul 17. augusta (TASR) - Lietadlo českej armády, ktoré má z Afganistanu do Česka prepraviť ďalších ľudí, pristálo v utorok predpoludním miestneho času na Medzinárodnom letisku Hámida Karzaja v Kábule. Informovala o tom televízia ČT24.



Stroj typu Airbus A-319 v utorok ráno odletel z azerbajdžanského Baku, pretože čakal na povolenie pristáť v Kábule.



"Pokračujeme v leteckom moste do Kábulu. Chceme evakuovať čo najviac Afgancov, ktorí nám pomáhali," napísal na sociálnej sieti Twitter minister obrany ČR Lubomír Metnar.



Lietadlo odletelo z Prahy ešte v pondelok. Pre chaos na letisku v Kábule však nedostalo povolenie na pristátie a preto napokon čakalo na letisku v Baku.



Ide o druhý evakuačný špeciál, ktorý vyslalo Česko do nepokojného Afganistanu. Prvý stroj dopravil v pondelok ráno do Prahy 46 Čechov a ich afganských spolupracovníkov s rodinami.