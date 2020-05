Dvaja súperiaci afganskí prezidenti dosiahli predbežnú dohodu

Kábul 1. mája (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní dosiahol predbežnú dohodu o urovnaní sporov so svojím hlavným rivalom Abdulláhom Abdulláhom, ktorý si taktiež robí nárok na prezidentský úrad. S odvolaním sa na vyhlásenie Abdulláha o tom v piatok informovala agentúra AFP.



"Dosiahli sme pokrok v rokovaniach a dospeli sme k predbežnej dohode o viacerých princípoch. Ďalej sa pracuje na detailoch s cieľom dohodu finalizovať," napísal Abdulláh na Twitteri.



Vyslovil pritom presvedčenie, že sa to podarí čo najskôr, aby sa Afganistan mohol sústrediť na boj s pandémiou koronavírusu a urovnanie dlhoročného ozbrojeného konfliktu v krajine. Ghaního kancelária sa k vyhláseniu bezprostredne nevyjadrila.



Čo obsahuje údajná predbežná dohoda, nie je známe. Nemenovaný afganský predstaviteľ však AFP uviedol, že Abdulláh by chcel viesť očakávané mierové rozhovory s Talibanom, obsadiť polovicu kresiel vo vláde vrátane viacerých dôležitých rezortov a získať titul premiéra. Zdroj však zdôraznil, že Ghaní Abdulláhove návrhy zatiaľ neakceptoval.



Za víťaza prezidentských volieb zo septembra 2019 bol vyhlásený dovtedajší prezident Ghaní. To však odmietol jeho hlavný súper Abdulláh Abdulláh, ktorý sa taktiež nechal inaugurovať za hlavu štátu a používa prezidentský titul. Medzinárodné spoločenstvo však za legitímneho afganského prezidenta uznáva Ašrafa Ghaního.



Snahy o urovnanie sporov a vytvorenie spoločnej vlády boli dlhé mesiace neúspešné, napriek intenzívnym diplomatickým snahám USA, do ktorých sa osobne zapojil aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Washington preto v marci oznámil, že zníži tohtoročnú pomoc Afganistanu o miliardu dolárov. Zároveň pohrozil, že ak sa obaja rivali nedohodnú, bude o rovnakú sumu znížená aj americká pomoc na rok 2021.