Afganský exprezident obvinil z protalibanského príspevku hackerov

Islamabad 27. septembra (TASR) – V exile žijúci afganský exprezident Ašraf Ghaní obvinil v pondelok hackerov zo zverejnenia protalibanského príspevku na jeho účte na sociálnej sieti Facebook. Informovala o tom agentúra DPA.



Na Ghaního overenom účte na Facebooku sa objavilo vyhlásenie, podľa ktorého by malo medzinárodné spoločenstvo uznať novú afganskú vládu zloženú z členov islamistického hnutia Taliban a uvoľniť zmrazené finančné aktíva krajiny.



„Všetok obsah zverejnený na stránke je neplatný, kým konto nebude obnovené," napísal Ghaní na Twitteri a spomínané vyhlásenie odvolal.



Afganský exprezident krajinu opustil krátko predtým, než v polovici augusta Taliban dobyl hlavné mesto Kábul. Ghaní v súčasnosti žije v exile v Spojených arabských emirátoch (SAE), pripomína DPA.



Jeho rýchly odchod z krajiny otvoril Talibanu cestu k obsadeniu prezidentského paláca. Ghaní sa neskôr Afgancom ospravedlnil a uviedol, že z krajiny ušiel preto, aby zabránil krviprelievaniu v metropole.



Na domácej pôde i v zahraničí je Ghaní ostro kritizovaný za to, že Afganistan opustil ešte predtým, než mohlo dôjsť k politickému vyrovnaniu, konštatuje DPA.



Tvrdenia, že si so sebou odniesol štátne peniaze v miliónoch, Ghaní odmietol. Dôkazy o takýchto tvrdeniach sa doposiaľ nepotvrdili.