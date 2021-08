Hromadia sa správy o zabíjaní v oblastiach ovládaných Talibanom

Dianie v Afganistane

Bojovníci Talibanu hliadkujú v Kábule, vo štvrtok 19. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke čaká skupina Afgancov na letiskový autobus v Nemecku, 20. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke utečenci oddychujú v telocvični v nedefinovanej lokalite na Blízkom východe, 20. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Kábul/svet 21. augusta (TASR) – Hromadia sa správy o cielenom zabíjaní v afganských oblastiach ovládnutých Talibanom. Evakuácia z afganskej metropoly Kábul patrí podľa amerického prezidenta Joea Bidena medzi najväčšie a najťažšie vzdušné mosty v dejinách. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru vyzvala na ochranu kultúrneho dedičstva v Afganistane.KÁBUL - Bojovníci hnutia Taliban prehľadávajú dom za domom s cieľom nájsť ľudí, ktorí zastávali vedúce funkcie v afganskej vláde, píše sa v tajnej správe, ktorú vypracovali poradcovia OSN pre hodnotenie hrozieb. Zvlášť ohrození sú podľa správy jednotlivci na vedúcich pozíciách vo vojenských, policajných a vyšetrovacích jednotkách. Správy o cielenom zabíjaní v afganských oblastiach ovládnutých Talibanom sa v piatok hromadili a vyvolávali obavy, že členovia radikálneho hnutia vrátia Afganistan do čias utláčateľského režimu, keď boli pri moci.KÁBUL - Militantné hnutie Taliban neplánuje až do konca augusta akokoľvek rozhodnúť či vydať vyhlásenie o podobe budúcej vlády v krajine. Talibovia tak urobia až po tom, ako Spojené štáty ukončia sťahovanie svojich jednotiek z Afganistanu, čo plánujú urobiť do konca tohto mesiaca. S odvolaním sa na anonymného predstaviteľa afganskej vlády oboznámeného s priebehom rokovaní s islamistami o tom v piatok informovala agentúra AP.KÁBUL/BERLÍN - Počas cesty na Medzinárodné letisko Hámida Karzaja v Kábule bol postrelený nemecký civilista. V piatok o tom informoval tlačový odbor nemeckej spolkovej vlády. Civilistovi bola poskytnutá lekárska starostlivosť a nie je v ohrození života.WASHINGTON - Americká armáda v Afganistane nasadila tri vrtuľníky na záchranu 169 Američanov, ktorí sa nevedeli dostať k bráne letiska v Kábule, aby opustili krajinu. Informoval o tom v piatok hovorca Pentagónu John Kirby. Transportné vrtuľníky typu Boeing CH-47 Chinook vyzdvihli skupinu amerických občanov spred hotela Baron, ktorý sa nachádza neďaleko kábulského letiska. Americký prezident Joe Biden ešte predtým zmienil túto akciu vo svojom prejave, ale poskytol iba niekoľko údajov.BRATISLAVA - Slovensko sa zachová zodpovedne a nebude stáť bokom, pokiaľ ide o potrebnú solidaritu všetkých spojencov NATO v súvislosti s vývojom situácie v Afganistane. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus počas mimoriadneho rokovania ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie o situácii v Afganistane, ktoré sa konalo formou videokonferencie.MOSKVA - Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin varoval Taliban pred rozširovaním svojho vplyvu mimo Afganistanu. Z Afganistanu sa podľa jeho nemôžu dostať teroristi, ktorí sú prezlečení za utečencov. Vladimir Putin zároveň označil operáciu americkej armády v krajine za neúspešnú.WASHINGTON - Bývalý veliteľ amerických a zahraničných jednotiek v Afganistane David Petraeus obhajuje afganské ozbrojené sily po víťaznom ťažení radikálneho hnutia Taliban.povedal generál vo výslužbe.doplnil s tým, že afganskí vojaci v uplynulých rokoch v boji proti Talibanu utrpeli mnohonásobne viac strát ako zahraničné jednotky.ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok odkázal Európskej únii, aby sa pridržiavala minulých dohôd o migrantoch a pomáhala susedným krajinám Afganistanu v čase, keď narastajú obavy z novej vlny afganských utečencov. Zvyšujúci sa počet afganských migrantov by mohol predstavovať, povedal Erdogan počas telefonátu s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Atény už vyhlásili, že môžu začať posielať Afgancov späť do Turecka, ktoré grécki činitelia považujú zakrajinu pre migrantov.WASHINGTON - Evakuácia z afganskej metropoly Kábul patrí medzi najväčšie a najťažšie vzdušné mosty v dejinách. Spojené štáty odviezli z kábulského letiska od 14. augusta už približne 13.000 ľudí. Vyhlásil to v piatok americký prezident Joe Biden, ktorý uviedol, že nevidel amerických spojencov spochybňovať dôveryhodnosť USA v súvislosti s postupom ich stiahnutia sa z Afganistanu, keď krajinu ovládlo hnutie Taliban.WASHINGTON - Americké vojenské lietadlá obnovili evakuačné lety z kábulského letiska po niekoľkohodinovej piatkovej prestávke v dôsledku nedostatku miest na prijatie evakuovaných osôb. Spojené štáty chcú ukončiť evakuačnú operáciu na letisku v afganskej metropole Kábul do 31. augusta, informoval v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.BRUSEL - Severoatlantická aliancia vyzvala v piatok afganské hnutie Taliban, aby umožnilo evakuáciu ľudí z Afganistanu. Zároveň sľúbila, že spojenci zostanú v, kým budú operácie pokračovať. Spoločné vyhlásenie 30 členských krajín NATO zverejnili po mimoriadnej videokonferencii ich ministrov zahraničných vecí s cieľom prediskutovať evakuačné úsilie a ďalšie potrebné kroky.BERLÍN - Nemecký magazín Der Spiegel informoval o tom, že nemecká armáda posiela do Kábulu dve vojenské helikoptéry, ktoré majú pomáhať s evakuáciou osôb. Nemecký Bundeswehr plánuje využiť vrtuľníky na prepravu malých skupín z kábulského letiska a ďalších oblastí kontrolovaných hnutím Taliban. Pre nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú je v tejto chvíli prvoradé z Afganistanu do Nemecka evakuovať čo najviac ľudí, ktorí pomáhali západným spojencom počas 20 rokov trvajúcej misie v Afganistane.PARÍŽ - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyzvala na ochranu kultúrneho dedičstva v Afganistane po tom, ako väčšinu jeho územia vrátane hlavného mesta Kábul obsadilo militantné hnutie Taliban. Medzi lokality zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESCO patrí v Afganistane Minaret Džám v provincii Ghór či pamiatky v údolí Bámján. K ďalším dôležitým miestam v Afganistane, na ochranu ktorých vyzýva UNESCO, patrí Staré mesto v Heráte a Národné múzeum v Kábule.PRAHA - Ešte minulý piatok počítala česká diplomacia s tým, že má na evakuáciu z Kábulu čas do konca septembra. Povedal to veľvyslanec Jiří Baloun, ktorý sa do Česka vrátil vo štvrtok na palube tretieho evakuačného špeciálu. Jiří Baloun v rozhovore dodal, že je oficiálne stále veľvyslancom ČR v Kábule, ale ešte nevie kedy a či sa tam vráti.RÍM - Ústup NATO z Afganistanu mal byť naplánovaný na zimu, po skončení takzvanej „bojovej sezóny" hnutia Taliban, uviedol to taliansky generál vo výslužbe Giorgio Battisti, ktorý v roku 2001 velil počiatočnému kontingentu Talianska na západe Afganistanu. Americká letecká základňa Bagrám mala byť podľa neho počas odsunu síl z krajiny ponechaná v prevádzke, aby pomohla s evakuáciou civilistov.