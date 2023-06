Humanitárne pracovníčky v Afganistane môžu ísť čiastočne do práce

Kábul, 6. júna (TASR) – Pracovníčky mimovládnej organizácie Nórska rada pre utečencov (NRC) v Afganistane sa čiastočne opäť vrátili do práce. Stalo sa tak niekoľko mesiacov po tom, ako im Taliban zakázal pracovať. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Niekoľko humanitárnych organizácií pozastavilo svoju činnosť v krajine ako protest voči tomu, že Taliban ženám koncom decembra zakázal pracovať. Neskôr bol zákaz rozšírený aj na afgánske ženy pracujúce pre Organizáciu spojených národov (OSN).



"S radosťou môžem potvrdiť, že v Kandaháre a viacerých ďalších oblastiach Afganistanu sa nám podarilo obnoviť väčšinu našej činnosti," uviedol v pondelok generálny tajomník humanitárnej organizácie NRC Jan Egeland. "Prácu pre nás môžu vykonávať ženy i muži, dievčatá i chlapci, a rovným dielom sa na nej podieľajú naši mužskí a ženskí kolegovia," uviedol ďalej v tweete.



Zmena prichádza po jeho májovej návšteve tradičnej bašty Talibanu - Kandaháru. Po návrate ohlásil prísľub miestnych úradov zvážiť "dočasnú dohodu", ktorá by ženám umožnila návrat do práce.



"Dohoda zabezpečuje poskytovanie potrebnej humanitárnej pomoci, kým vláda dokončí celoštátne platné pokyny upravujúce účasť žien na poskytovaní humanitárnej pomoci," uviedol v utorok hovorca NRC Christian Jepsen.



Zástupcovia Talibanu sa k tejto téme nevyjadrili.



Podľa afganskej vlády zákaz reagoval na porušovanie pravidiel nosenia hidžábu. Humanitárne pracovníčky obvinenia vládnych úradníkov odmietajú.



Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA) minulý mesiac vydala vyhlásenie, kde uvádza, že "zákaz vážne podkopáva našu prácu a je nevyhnutné ho zrušiť".



Generálny tajomník OSN António Guterres varoval, že financovanie humanitárnych misií "naďalej zostáva na znepokojivo nízkej úrovni a zákaz (práce žien) tento trend ešte viac prehlbuje".



UNAMA po vydaní zákazu požiadala svojich pracovníkov (mužov i ženy) aby zostali pracovať z domu, iné organizácie v oblasti sa "so situáciou vysporiadali po svojom," dodal Guterres.



Taliban po zvrhnutí prozápadnej vlády v roku 2021 v krajine nastolil prísnu formu práva šaría, ktorú OSN označilo za "genderový apartheid".