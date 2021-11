Afganistan je na pokraji ekonomického kolapsu, varuje susedný Pakistan

Islamabad 11. novembra (TASR) - Afganistan sa nachádza na pokraji ekonomického kolapsu a medzinárodné spoločenstvo musí krajine urýchlene poskytnúť humanitárnu pomoc. Vo štvrtok to vyhlásil pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší po stretnutí s diplomatmi z USA, Číny a Ruska, ktorí v Islamabade rokovali s predstaviteľmi militantného hnutia Taliban. Správu priniesla agentúra AFP.



"Afganistan stojí na pokraji ekonomického kolapsu. Akýkoľvek ďalší regres by vážne obmedzil schopnosť novej vlády Talibanu riadiť krajinu," vyhlásil Kurajší na úvod stretnutia vo formáte "Trojka plus".



Podľa šéfa pakistanskej diplomacie je preto potrebné umožniť Afganistanu získať prístup k finančným prostriedkom, ktoré západní donori zmrazili po tom, ako Taliban v auguste prevzal kontrolu nad krajinou.



AFP pripomenula, že aj Organizácia Spojených národov opakovane varovala, že Afganistan je na pokraji najhoršej humanitárnej krízy na svete, pričom viac ako polovica krajiny čelí "akútnemu" nedostatku potravín. Navyše aktuálne chladné počasie núti milióny ľudí rozhodnúť sa medzi "migráciou a hladom".



Francúzska agentúra zároveň spresnila, že rokovanie Trojky plus v Islamabade bolo prvým stretnutím nového vyslanca USA pre Afganistan Thomasa Westa so zástupcami Talibanu.