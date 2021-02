Kábul opäť zažil sériu bombových útokov počas dopravnej špičky

Kábul 2. februára (TASR) – Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri sérii bombových útokov, ktoré sa odohrali v utorok ráno, počas dopravnej špičky, v afganskej metropole Kábul. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu miestnej polície.



V Kábule a jeho okolí došlo v utorok k trom bombovým útokom. Pri prvom zahynuli dvaja ľudia a dvaja utrpeli zranenia. Pri druhom boli zranení dvaja príslušníci bezpečnostných síl a tretí sa podľa dostupných informácií zaobišiel bez zranení.



AFP konštatovala, že útoky počas rannej dopravnej špičky sa stali obľúbenou taktikou povstalcov, ktorí na diaľku aktivujú bombové nálože pripevnené k cieľovým vozidlám.



V posledných mesiacoch Afganistan opäť zažíva vlnu násilností - útoky na vládnych činiteľov, bezpečnostných pracovníkov, novinárov a iných vplyvných ľudí sú takmer na dennom poriadku.



V tejto situácii pokračujú mierové rozhovory medzi fundamentalistickým hnutím Taliban a afganskou vládou, ktoré sa začali v septembri roku 2020 v Katare, ale doteraz bol na nich dosiahnutý len malý pokrok.



Nová americká administratíva prezidenta Joea Bidena krátko po svojom nástupe uviedla, že preskúma prelomovú dohodu, ktorú Washington uzavrel s Talibanom minulý rok. Preverí najmä to, či Taliban dodržiava svoje záväzky, teda či prerušil vzťahy s teroristickými skupinami, znížil počet útokov a začal s afganskou vládou skutočné mierové rokovania.



USA vlani vo februári podpísali s Talibanom dohodu o prímerí, v ktorej sa výmenou za bezpečnostné záruky zaviazali stiahnuť svoje jednotky z Afganistanu do polovice roku 2021.



Počet útokov v Afganistane, najmä v oblasti Kábulu, v poslednom čase opäť výrazne vzrástol. Došlo aj k niekoľkým vraždám politikov, popredných aktivistov a novinárov. Kábul a Washington z útokov vinia Taliban, ktorý to odmieta, napísala svojho času AFP.