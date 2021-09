Katar plánuje vytvoriť humanitárne koridory v Afganistane do 48 hodín

Dauha/Kábul 3. septembra (TASR) - Katar dúfa, že do 48 hodín budú na afganských letiskách zriadené humanitárne koridory. Televízii al-Džazíra to v piatok povedal katarský vyslanec pre Afganistan. Správu priniesla agentúra AFP.



"Dúfame, že v najbližších 24 alebo 48 hodinách sa otvoria humanitárne koridory, aby mohla humanitárna pomoc prúdiť do krajiny cez letisko v Kábule, ale aj cez ďalšie fungujúce letiská," povedal vyslanec Mutlak al-Kahtání.



Katar podľa neho spolupracuje s Talibanom na rýchlom znovuotvorení kábulského letiska, ktorého zatvorenie predstavuje veľké strategické a humanitárne výzvy. Vzdušný prístav je oficiálne zatvorený od odsunu amerických jednotiek z krajiny. V stredu tam však pristál katarský stroj. Podľa nemenovaného zdroja boli na palube experti, ktorí mali preskúmať "bezpečnostné a prevádzkové aspekty týkajúce sa letiska". Katar neskôr oznámil, že usilovne pracuje na rýchlom obnovení prevádzky.