Mešitou v Kandaháre otriasol výbuch, hlásia obete aj zranených

Kábul 15. októbra (TASR) – Najmenej 16 obetí na životoch a 32 zranených si vyžiadal bombový útok, ku ktorému došlo v šiitskej mešite v juhoafganskom meste Kandahár počas piatkových modlitieb. Agentúre AFP to potvrdil hovorca miestnej nemocnice.



„Zatiaľ bolo do našej nemocnice prevezených 16 mŕtvych a 32 zranených," povedal hovorca.



Očitý svedok pre AFP povedal, že počul tri výbuchy - pri hlavnom vchode do mešity, v jej južnej časti a na mieste, kde sa veriaci umývajú. Podľa novinára z AFP bola mešita v čase výbuchu plná. Po explózii prišlo údajne na miesto najmenej 15 záchraniek.



„So zármutkom sme sa dozvedeli správu, že v šiitskej mešite v meste Kandahár došlo k výbuchu, kde boli zabití a zranení mnohí naši krajania," napísal na Twitteri hovorca tamojšieho ministerstva vnútra.



„Špeciálne sily Islamského emirátu (Afganistan) prišli na miesto, aby určili povahu tohto incidentu a postavili páchateľov pred spravodlivosť," dodal.



Príčina útoku nebola bezprostredne známa. Krvavý incident sa odohral týždeň po samovražednom ataku v meste Kundúz na severe Afganistanu, ku ktorému sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát-Chorásán a zomreli počas neho desiatky osôb. Ďalších najmenej 140 ľudí vtedy utrpelo zranenia.