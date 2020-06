Mierové rozhovory s Talibanom sa uskutočnia v Katare

Kábul 15. júna (TASR) - Mierové rozhovory medzi afganskou vládou a militantným hnutím Taliban, ktoré by mohli ukončiť už 19 rokov trvajúcu vojnu v krajine, sa uskutočnia v katarskej metropole Dauha. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcov bojujúcich strán.



Na termíne konania mierových rozhovorov sa strany však zatiaľ ešte nedohodli.



Spojené štáty a Taliban 29. februára podpísali historickú dohodu, ktorá stanovuje, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky.



Rozhodujúcim bodom pred začatím rokovaní bola výmena väzňov medzi Talibanom a afganskými bezpečnostnými silami. Afganská vláda by mala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci 1000 príslušníkov štátnych bezpečnostných síl.



Vláda v Kábule zatiaľ pustila na slobodu okolo 3000 členov hnutia Taliban s prísľubom, že ostatní budú čoskoro nasledovať. Dátum prepustenia zvyšku väzňov má afganská vláda oznámiť v najbližšom čase, uviedol afganský prezident Ašraf Ghaní.



Taliban doposiaľ prepustil približne 600 príslušníkov bezpečnostných síl.



V pondelok popoludní budú o mierovom procese v Afganistane diskutovať spoločne s afganským ministrom zahraničných vecí osobitní americkí a ruskí vyslanci.