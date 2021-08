Na letisko v Kábule vypálili niekoľko rakiet

Kábul/Washington 30. augusta (TASR) - Najmenej päť rakiet bolo v pondelok ráno miestneho času vypálených smerom na medzinárodné letisko v afganskej metropole Kábul. Zachytil ich však americký systém C-RAM, určený na likvidáciu rakiet a delostreleckých a mínometných granátov, povedal pre agentúru Reuters nemenovaný predstaviteľ vlády USA.



Predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný, ďalej uviedol, že nie je jasné, či obranný systém zlikvidoval všetky strely. Raketový útok si podľa dostupných informácií nevyžiadal obete na strane USA, ale to sa môže zmeniť.



Informácie o raketovom útoku na letisko potvrdila aj hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Prevádzka letiska podľa nej pokračuje bez prerušenia, cituje z jej stanoviska agentúra AFP.



Zvuk rakiet letiacich ponad Kábul počuli aj reportéri agentúry AFP, ktorí sú prítomní v meste. Z okolia letiska bolo následne vidieť stúpať dym.



Niektorí miestni obyvatelia počuli aj zvuky vydávané systémom protiraketovej obrany letiska, podľa ktorých do ulíc dopadli črepiny, čo by mohlo naznačovať, že najmenej jedna raketa bola zničená.



Príslušník bezpečnostnej služby, ktorý pracoval pre afganskú vládu zosadenú militantným hnutím Taliban, podľa AFP uviedol, že rakety boli odpálené z vozidla na severe mesta.



Niektorí svedkovia podľa agentúry AP tvrdia, že rakety dopadli do kábulskej štvrte Sálim Karván. Po výbuchoch okamžite nasledovala streľba, ale nie je známe, kto strieľal.



K vypáleniu rakiet došlo krátko po tom, ako americké bezpilotné lietadlo zasiahlo v nedeľu vozidlo s viacerými samovražednými atentátnikmi, ktorí smerovali na letisko v Kábule. Vo vozidle mali byť podľa hovorcu americkej armády militanti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Výrazná sekundárna explózia naznačuje, že v ňom bolo značného množstvo výbušného materiálu v aute.



Podľa afganskej spravodajskej televízie Ariana News zahynulo pri americkom útoku najmenej šesť ľudí vrátane štyroch detí. Americká strana toto tvrdenie preveruje.