Afganistan: Nárast útokov Talibanu ohrozuje začatie mierových rokovaní

Kábul 25. júna (TASR) - Obavy z nárastu útokov militantného hnutia Taliban ohrozili začatie mierových rokovaní medzi povstalcami a afganskou vládou, uviedol v stredu podľa agentúry Reuters šéf afganskej rady pre mierové rozhovory Abdulláh Abdulláh.



Jeho vyhlásenie prišlo niekoľko dni po tom, čo afganská vláda oznámila, že pri útokoch Talibanu za uplynulý týždeň zahynulo takmer 300 príslušníkov bezpečnostných síl. Podľa hovorcu Rady národnej bezpečnosti Džavída Fajsala išlo o "najsmrteľnejší" týždeň za 19 rokov vojny v krajine.



Abdulláh, ktorý stojí na čele komisie pre národné zmierenie, uviedol, že nárast násilia "výrazne sťažil politickú atmosféru", v akej by sa mali čoskoro začať rozhovory s Talibanom.



"Veľmi to znepokojuje našich občanov," povedal počas online diskusie, ktorú sponzoroval Americký mierový inštitút. "Týmto sa testuje naša serióznosť pri snahe o mierový proces," dodal Abdulláh.



Taliban však obvinenia z nárastu útokov odmieta.



Povstalci, ktorí bojujú o znovuzavedenie prísneho islamského práva (šaría), podpísali vo februári so Spojenými štátmi historickú dohodu, ktorej cieľom je začatie mierových rokovaní s afganskou vládou.



Podľa tejto dohody Američania a NATO stiahnu z Afganistanu svoje sily pod podmienkou, že sa Taliban pridá k boju proti iným militantným hnutiam ako napríklad proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).



Taliban koncom mája, počas moslimského sviatku íd al-fitr, vyhlásil trojdňové prímerie. Vyvolalo to nádej, že rozhovory môžu čoskoro začať. Boje a útoky sa však krátko na to obnovili a podľa afganskej vlády sa zintenzívnili.



"Skutky Talibanu sú nezlučiteľné s ich rétorikou mieru," povedal Fajsal.



Hlavnou prekážkou pri začatí mierových rozhovorov je nezhoda ohľadom prepustenia niekoľkých stoviek väzňov z radov Talibanu, ktorí sa zúčastnili na útokoch na civilistov. Afganský prezident Ašraf Ghaní však prisľúbil, že jeho vláda čoskoro skutočne prepustí všetkých sľúbených 5000 väzňov militantného hnutia.



Napriek napätej situácii medzi dvoma bojujúcimi stranami mierové úsilie naďalej pokračuje. Šéfka Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) Deborah Lyonsová sa v posledných dňoch stretla so zástupcom vodcu Talibanu mullom Barádarom v katarskej metropole Dauha.