Afganistan opustil posledný nemecký policajný inštruktor

Berlín 28. apríla (TASR) - Afganistan opustil v stredu posledný príslušník Nemeckého policajného projektového tímu (GPPT), v rámci ktorého nemeckí inštruktori takmer 20 rokov poskytovali výcvik afganským bezpečnostným silám. Informovala o tom agentúra DPA.



K odsunu GPPT došlo po tom, ako sa členské krajiny NATO v polovici apríla dohodli, že svoje jednotky začnú z Afganistanu sťahovať skôr, než pôvodne plánovali.



GPPT mal oficiálne ukončiť svoju misiu v Afganistane do 30. apríla, avšak z krajiny sa sťahuje v predstihu.



Nemeckí inštruktori počas svojho takmer 20-ročného pôsobenia v tejto krajine poskytli výcvik viac ako 80.000 príslušníkom afganských bezpečnostných zložiek.



Príslušníci nemeckých ozbrojených síl pôsobia v Afganistane takmer 20 rokov. Zároveň ide o najväčšiu misiu vojakov Bundeswehru v zahraničí. Po Spojených štátoch má v súčasnosti Bundeswehr so svojimi 1100 príslušníkmi v Afganistane druhý najpočetnejší kontingent.



Americký prezident Joe Biden v marci oznámil stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu, ktoré sa má uskutočniť do 11. septembra tohto roka. Odsun amerických vojakov a vojakov NATO sa má oficiálne začať 1. mája. Veliteľ amerických síl v Afganistane generál Austin Miller v nedeľu oznámil, že presun amerických vojakov z niektorých oblastí Afganistanu sa už začal.