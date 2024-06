Afganistan chce za štyri dni zaočkovať proti obrne milióny detí

Kábul 3. júna (TASR) - Afganistan spustil v pondelok novú vakcinačnú kampaň proti detskej obrne, ktorej cieľom je zaočkovať približne 11,2 milióna detí mladších ako päť rokov. Oznámilo to v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše TASR podľa agentúry DPA.



Štvordňová celoštátna vakcinácia, v poradí už druhá od začiatku roka, bude prebiehať vo všetkých 34 provinciách krajiny.



"Vyvinieme maximálne úsilie, na to aby sme pokračovali s očkovaním proti detskej obrne a doplnkových zdravotných službách (zameraných na vakcináciu), kým detskú obrnu v Afganistane celkom vyhubíme," uviedol nový minister zdravotníctva Núr Džalál Džalálí. Zároveň vyzval náboženských či komunitných lídrov, aby propagovali vakcináciu proti tejto chorobe, ktorá spôsobuje ochrnutie až smrť.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v decembri upozornila na to, že vďaka repatriácii afganských migrantov zo susedného Pakistanu sa zvýšilo riziko šírenia detskej obrny. V Afganistane odvtedy prebehlo niekoľko rozsiahlejších vakcinácií.



Podľa údajov oficiálnych úradov zaznamenali v Afganistane tento rok štyri prípady detskej obrny, zatiaľ čo za celý vlaňajší rok ich evidovali dovedna šesť.



Očkovacie kampane v Afganistane aj v susednom Pakistane často sťažujú konšpiračné teórie; napríklad, že vakcíny spôsobujú neplodnosť, či prípadne, že ľudia, ktorí deti očkujú, sú špióni.



Hnutie Taliban ešte pred svojím opätovným prevzatím moci v auguste 2021 zakázalo tzv. podomové očkovanie v oblastiach, ktoré už malo pod svojou kontrolou. Organizácia Spojených národov (OSN) sa však s talibmi po prevzatí moci napokon úspešne dohodla na obnovení celoplošnej vakcinácie.