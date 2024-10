Afganistan plánuje za tri dni zaočkovať proti obrne 6,2 milióna detí

Kábul 28. októbra (TASR) - Afganistan spustil v pondelok už štvrtú vakcinačnú kampaň proti detskej obrne v tomto roku. Cieľom je zaočkovať viac ako 6,2 milióna detí mladších ako päť rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Trojdňová kampaň prebehne v 16 z 34 afganských provinciách, upresnil vo vyhlásení hovorca ministerstva zdravotníctva. Vyzval náboženských učencov, starších ľudí, rodičov a iné vplyvné osobnosti v spoločnosti, aby podporili kampaň na ochranu detí pred chorobou, ktorá môže spôsobiť paralýzu a smrť.



Predošlá vakcinačná kampaň bola v septembri pozastavená v súvislosti s diskusiami o zmene stratégie z tzv. očkovania z domu do domu, na očkovanie od miesta k miestu v niektorých častiach krajiny. Organizácia Spojených národov (OSN) uviedla, že kampaň pozastavilo vládnuce hnutie Taliban.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v decembri varovala, že repatriácia afganských migrantov zo susedného Pakistanu zvýšila riziko šírenia detskej obrany. Podľa WHO v Afganistane tento rok zaznamenali 23 prípadov. Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že neeviduje ani jeden prípad detskej obrny. V minulom roku bolo potvrdených šesť prípadov.



Očkovacie kampane v Afganistane a Pakistane často sťažujú konšpiračné teórie o tom, že vakcíny spôsobujú neplodnosť alebo očkovací personál tvoria špióni.



Taliban ešte pred opätovným prevzatím moci v krajine v auguste 2021 zakázal tzv. podomové očkovacie kampane v oblastiach, ktoré ovládal. OSN sa však s hnutím po prevzatí moci dohodla na obnovení celoplošnej vakcinácie.