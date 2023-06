Po travičskom útoku v Afganistane hospitalizovali 60 školáčok

Kábul 5. júna (TASR) - Približne 60 afganských dievčat skončilo v nemocnici po tom, ako sa priotrávili v škole na severe Afganistanu. Oznámila to v pondelok tamojšia polícia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Odvtedy, ako Taliban opätovne prevzal v auguste 2021 moc v tejto vojnou zmietanej krajine, značne obmedzil vzdelávanie dievčat a žien. K otrave došlo na škole v provincii Sar-e Pol, a to po vlne takýchto útokov, ktoré zažili v ostatnom čase dievčenské školy v susednom Iráne.



Miestny policajný hovorca informoval, že do dievčenskej školy v okrese Sančarak sa dostali neznáme osoby, ktoré do tried umiestnili jedovatú látku. Keď do školy prišli žiačky, priotrávili sa.



Nepovedal však, o akú látku išlo, ani koho úrady z tohto útoku podozrievajú. Zatiaľ neboli zadržané ani žiadne podozrivé osoby. Priotrávené školáčky podľa hovorcu previezli do nemocnice, sú však v "dobrom zdravotnom stave".



V susednom Iráne bolo takto od vlaňajšieho novembra priotrávených približne 13.000 študentiek dievčenských škôl.



Reuters pripomína, že k niekoľkým travičským útokom na dievčenské školy, vrátane predpokladanej otravy plynom, došlo v Afganistane aj počas predošlej vlády podporovanej Západom.



Taliban od svojho opätovného prevzatia moci zakázal väčšine dievčat navštevovať stredné aj vysoké školy, čím si vyslúžil odsúdenie a kritiku zo strany medzinárodného spoločenstva aj mnohých miestnych obyvateľov.



Dievčatám povolili tamojšie úrady navštevovať základné školy, ktoré sú pre žiačky do veku približne 12 rokov. Taliban však zároveň tvrdí, že vzdelávanie dievčat a žien vo všeobecnosti podporuje, avšak len za ním stanovených podmienok.