Počet Afgancov utekajúcich pred násilím opäť stúpa

Kábul 13. júla (TASR) – Počet ľudí utekajúcich pred násilím v Afganistane podľa zistení pozorovateľov opäť stúpa. Smerujú najmä do susedných krajín, Turecka a Iránu. Informuje o tom v utorok agentúra DPA.



Ľudia, ktorí majú vzdelanie, sa usilujú získať štipendiá či investície a dostať sa do susedných krajín alebo Turecka, uviedol Thomas Ruttig z organizácie Afghanistan Analysts Network v Kábule.



Mnoho ďalších ľudí sa pokúša dostať z Afganistanu do Iránu. V niektorých prípadoch odchádzajú celé konvoje, niekedy dokonca spolu s vozidlami armády a polície.



Podľa expertov stúpa aj migrácia z Afganistanu do Turecka cez Irán. Turecká provincia Van, ktorá s Iránom hraničí, je plná migrantov z Afganistanu, uviedol riaditeľ tureckej mimovládnej organizácie Združenie pre ľudské práva (IHD) Mehmet Karataš. Karataš pre agentúru DPA potvrdil informácie z médií, podľa ktorých cez hranice denne prejde podľa odhadov zhruba 1000 ľudí.



Ľudia, ktorí z Afganistanu utekajú, sú podľa Ruttiga vojnovými utečencami napriek tomu, že niektorí z nich pred úradmi ako dôvod odchodu uvádzajú túžbu po lepšom živote. Ten v Afganistane nie je možný z dôvodu viac než 40 rokov trvajúcej vojny, pripomenul Ruttig.



Bezpečnostná situácia v Afganistane sa v poslednom období zhoršila. Odkedy sa začiatkom mája tohto roka z krajiny začali sťahovať medzinárodné jednotky, militanti z hnutia Taliban obsadili zhruba štvrtinu okresov a vstúpili do hlavných miest niekoľkých afganských provincií.



V niektorých provinciách teraz milície podporujú afganské bezpečnostné sily a pozorovatelia sa obávajú, že krajina môže skĺznuť do ďalšej občianskej vojny, uzatvára DPA.