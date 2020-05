Počet obetí útoku na kábulskú pôrodnicu vzrástol na 24

Kábul 13. mája (TASR) - Na 24 mŕtvych sa v stredu zvýšil počet obetí utorňajšieho útoku ozbrojencov na pôrodnicu v prevažne šiitskej štvrti afganského hlavného mesta Kábul. Medzi obeťami sú aj novorodenci a zdravotné sestry. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom informovala agentúra AFP.



Na pôrodnicu v utorok zaútočili traja ozbrojenci, ktorých sa afganským bezpečnostným silám po zdĺhavom boji napokon podarilo usmrtiť. Prišlo však pritom o život najmenej 24 ľudí a 16 utrpelo zranenia, oznámil v stredu námestník afganského ministra zdravotníctva. V utorok úrady hlásili len 14 obetí na životoch.



K útoku sa dosiaľ neprihlásila nijaká militantná skupina, prezident Ašraf Ghaní však z neho obvinil hnutie Taliban aj teroristickú organizáciu Islamský štát (IS).



Rovnaké organizácie majú podľa neho na svedomí aj ďalší utorňajší útok na pohreb v provincii Nangarhár. Samovražedný bombový atentátnik tam zabil najmenej 24 ľudí a ďalších 68 zranil. K zodpovednosti za tento útok sa prihlásil IS.



Ghaní po útokoch nariadil bezpečnostným zložkám obnoviť ofenzívu voči militantnému hnutiu Taliban a ďalším skupinám. Taliban reagoval, že útoky bude odrážať.



Agentúra AFP poznamenala, že zmena postoja afganskej armády prichádza niekoľko mesiacov po tom, čo sa zaviazala reagovať na útoky Talibanu len defenzívne. Tento krok mal ukázať dobrú vieru vlády pred prípadnými mierovými rokovaniami s Talibanom. Ten však krok vlády neopätoval a namiesto toho spustil vlnu útokov na afganských vojakov, a to v okamihu, keď podpísal dohodu so Spojenými štátmi.



Podľa dohody medzi USA a Talibanom, podpísanej 29. februára, sa Taliban zaviazal zastaviť útoky na americké a koaličné jednotky a súhlasil s mierovými rozhovormi s vládou v Kábule, ktoré sa mali začať po výmene väzňov. Výmenou za to sa americkí a iní zahraniční vojaci z Afganistanu stiahnu do 14 mesiacov od podpísania dokumentu. USA sa zaviazali, že nebudú útočiť na Taliban, hoci si vyhradili právo podniknúť útok, aby podporili afganské sily, ak by sa dostali pod paľbu. Taliban sa tiež verbálne zaviazal znížiť násilie až o 80 percent a zastaviť útoky na mestské oblasti.