Afganistan podľa Stoltenberga zvládne situáciu aj bez prítomnosti NATO

Lisabon 28. mája (TASR) - NATO pomáha udržiavať bezpečnosť v Afganistane už takmer dve desaťročia, no vláda a ozbrojené zložky v tejto krajine sú dostatočne silné na to, aby sa postavili na vlastné nohy aj bez podpory zahraničných vojakov. V rozhovore pre agentúru AP to vo štvrtok povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



NATO na seba prebralo úlohu za udržiavanie bezpečnosti v Afganistane v roku 2003, pripomína AP. V súčasnosti má v tejto krajine menej ako 9000 vojakov, a to vrátane 3500 amerických.



"Afganistan má za sebou dlhú cestu, v oblasti budovania silných a schopných bezpečnostných síl, i v oblasti spoločenského a hospodárskeho rozvoja," povedal Stoltenberg novinárom na palube lietadlovej lode britského Kráľovského námorníctva HMS Queen Elizabeth zapojenej do štvrtkového vojenského cvičenia NATO na pobreží Portugalska.



"V určitom štádiu to musia byť Afganci, kto prevezme plnú zodpovednosť za mier a stabilitu svojej vlastnej krajiny," dodal.



Stoltenberg minulý piatok (21. mája) povedal, že Severoatlantická aliancia bude aj po stiahnutí svojich jednotiek z Afganistanu pokračovať vo výcviku tamojších vládnych bezpečnostných síl. Organizácia NATO im plánuje v budúcnosti ponúknuť vojenský výcvik mimo Afganistanu.



Rozhodnutie ukončiť vojenskú misu NATO v Afganistane so sebou podľa Stoltenberga prináša aj riziko. "Zotrvanie však takisto znamená, že budeme musieť podstúpiť isté riziká: riziko ďalších bojov, riziko - že budeme nútení zvýšiť počet vojakov - a riziko, že zostaneme pri vojenskej misii," povedal.