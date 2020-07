Podľa USA historická dohoda s Talibanom prešla do ďalšej fázy

Kábul 14. júla (TASR) – Spojené štáty uviedli, že historická dohoda s militantným hnutím Taliban v Afganistane prešla do ďalšej fázy. USA zároveň vyzvali militantov, aby zredukovali stúpajúce násilie v krajine a mohli sa tak začať mierové rokovania s afganskou vládou. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Taliban a USA podpísali 29. februára dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu, avšak pod podmienkou, že militantné hnutie začne rozhovory s afganskou vládou, ktoré by mohli ukončiť 19 rokov trvajúcu vojnu v krajine.



V prvej fáze sa mal počet amerických vojakov v priebehu 135 dní znížiť z približne 13 000 na 8600 a USA mali svoje jednotky úplne stiahnuť z piatich vojenských základní.



Osobitný vyslanec USA pre rokovania o obnovení mieru v Afganistane Zalmay Khalilzad na Twitteri uviedol, že počas 135. dňa obe strany dosiahli kľúčový míľnik.



Keďže sa dohoda dostala do ďalšej fázy, reakcia Washingtonu bude závisieť od splnenia určitých podmienok, varoval Khalilzad.



„Budeme sa usilovať o ukončenie výmeny väzňov, zredukovanie násilia a začatie a pokročenie s vnútroafganskými rokovaniami," dodal veľvyslanec.



Mierové rozhovory medzi afganskou vládou a Talibanom uviazli na podmienke výmeny väzňov. Afganská vláda by mala prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci 1000 príslušníkov štátnych bezpečnostných síl.



Kábul doposiaľ prepustil 4000 talibov, zatiaľ čo povstalci vyše 600 príslušníkov bezpečnostných síl.



Napriek tejto dohode a očakávaným mierovým rozhovorom došlo v krajine za posledné mesiace k viacerým útokom zo strany povstalcov, pri ktorých zahynuli stovky ľudí.



Khalilzad tieto útoky odsúdil, avšak uznal, že od podpísania dohody nezahynul žiadny Američan.