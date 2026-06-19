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Afganistan podnikol letecké útoky na Pakistan
Afganské ministerstvo obrany na platforme X uviedlo, že uskutočnilo „letecké údery“ na rôznych miestach na území Pakistanu.
Autor TASR
Islamabad 19. júna (TASR) - Afganistan v piatok oznámil, že podnikol dronové útoky na niekoľko cieľov na území Pakistanu v rámci najnovšej eskalácie dlhodobo napätého konfliktu medzi susednými krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Afganské ministerstvo obrany na platforme X uviedlo, že uskutočnilo „letecké údery“ na rôznych miestach na území Pakistanu. Pakistanské ministerstvo informácií následne informovalo, že protivzdušná obrana zostrelila afganský dron.
Agentúra DPA upozorňuje, že tieto informácie nebolo možne bezprostredne overiť.
Afganské útoky bezpilotnými lietadlami na Pakistan boli v minulosti zriedkavé. Hoci pakistanské vzdušné sily počas pretrvávajúceho konfliktu takisto podnikli útoky hlboko na území Afganistanu, islamistické hnutie Taliban, ktoré vládne v Kábule, sa väčšinou obmedzovalo na potýčky v pohraničnej oblasti.
Afganský útok na území Pakistanu by preto podľa agentúry DPA znamenal eskaláciu konfliktu.
Ministerstvo obrany v Kábule tvrdí, že svojimi najnovšími dronovými útokmi zasiahlo teroristické tábory Islamského štátu (IS) na pakistanskom území. Podobné vyhlásenia v minulosti zazneli aj zo strany Pakistanu po jeho útokoch na afganské územie.
Afganistan v marci podnikol dronový útok na pakistanské hlavné mesto Islamabad. O niekoľko dní neskôr na to reagoval Pakistan silným leteckým úderom, ktorý zničil kliniku v Kábule. Organizácia Spojených národov neskôr uviedla, že v dôsledku tohto útoku zahynulo 269 ľudí.
Konflikt medzi susednými krajinami trvá už niekoľko mesiacov a opakovane vedie k útokom a odvetným akciám. Pakistan obviňuje Afganistan, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Kábul tieto obvinenia odmieta.
Afganské ministerstvo obrany na platforme X uviedlo, že uskutočnilo „letecké údery“ na rôznych miestach na území Pakistanu. Pakistanské ministerstvo informácií následne informovalo, že protivzdušná obrana zostrelila afganský dron.
Agentúra DPA upozorňuje, že tieto informácie nebolo možne bezprostredne overiť.
Afganské útoky bezpilotnými lietadlami na Pakistan boli v minulosti zriedkavé. Hoci pakistanské vzdušné sily počas pretrvávajúceho konfliktu takisto podnikli útoky hlboko na území Afganistanu, islamistické hnutie Taliban, ktoré vládne v Kábule, sa väčšinou obmedzovalo na potýčky v pohraničnej oblasti.
Afganský útok na území Pakistanu by preto podľa agentúry DPA znamenal eskaláciu konfliktu.
Ministerstvo obrany v Kábule tvrdí, že svojimi najnovšími dronovými útokmi zasiahlo teroristické tábory Islamského štátu (IS) na pakistanskom území. Podobné vyhlásenia v minulosti zazneli aj zo strany Pakistanu po jeho útokoch na afganské územie.
Afganistan v marci podnikol dronový útok na pakistanské hlavné mesto Islamabad. O niekoľko dní neskôr na to reagoval Pakistan silným leteckým úderom, ktorý zničil kliniku v Kábule. Organizácia Spojených národov neskôr uviedla, že v dôsledku tohto útoku zahynulo 269 ľudí.
Konflikt medzi susednými krajinami trvá už niekoľko mesiacov a opakovane vedie k útokom a odvetným akciám. Pakistan obviňuje Afganistan, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Kábul tieto obvinenia odmieta.