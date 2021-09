Mauzóleum, v ktorom je pochovaný Lev z Pandžšíru, bolo poškodené

Na archívnej snímke príslušníci afganského militantného hnutia Taliban. Foto: TASR/AP

Kábul 9. septembra (TASR) - Mramorové mauzóleum, v ktorom je pochovaný legendárny vojenský veliteľ Ahmad Šáh Masúd, považovaný mnohými Afgancami za národného hrdinu pre jeho odboj proti sovietskej okupácii, je čiastočne poškodené. K poškodeniu došlo zrejme počas nedávnych bojov v oblasti Pandžšíru.Na základe videí zdieľaných na sociálnych sieťach o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.Podľa DPA nie je jasné, aký je rozsah škôd na hrobke a ako došlo k jej poškodeniu. Zo zverejnených záberov je jasné, že okná na mauzóleu sú rozbité a platňa na hrobe je zlomená na tri časti.V médiách sa objavili špekulácie, že za znesvätením hrobky je fundamentalistické hnutie Taliban, ktoré Masúd považoval za úhlavného nepriateľa.V jednom z videí totiž kameraman, zrejme príslušník Talibanu, ktorého hlas počuť na zázname, ďakuje svojim bojových druhom za zničenie Masúdovej hrobky.V inom videu však iný príslušník Talibanu hovorí o prevoze poškodeného náhrobku na opravu do Kábulu.Hovorca Talibanu v afganskej metropole o incidente ešte nevedel, keď ho vo štvrtok kontaktovala agentúra DPA.Videá o znesvätení Masúdovho mauzólea sa v Afganistane rýchlo stali virálnymi a mnohých Afgancov tento zatiaľ oficiálne nepotvrdený incident rozhorčil o to viac, že na dnes pripadá 20. výročie atentátu na Masúda.Došlo k nemu 9. septembra 2001, dva dni pred útokmi na USA z 11. septembra.Masúda vtedy v severoafganskej provincii Tachár zabili dvaja samovražední atentátnici, pravdepodobne príslušníci teroristickej organizácie al-Káida, vydávajúci sa za marockých novinárov. Počas rozhovoru s Masúdom jeden z nich odpálil bombu skrytú v kamere. Masúd utrpel ťažké zranenia, ktorým podľahol. Jeho smrť bola utajovaná až do 13. septembra.Dva dni po Masúdovej smrti došlo k teroristickým útokom na USA, ku ktorým sa prihlásila al-Káida.Masúd pochádzal z tadžicko-sunnitského prostredia v údolí Pandžšír v severnom Afganistane. V 70. rokoch začal študovať strojárstvo na Polytechnickej univerzite v Kábule, kde sa zapájal do náboženských protikomunistických hnutí v okolí popredného islamistu Burhánuddína Rabbáního.Počas sovietsko-afganskej vojny mu jeho úloha ako mocného povstaleckého vodcu mudžahedínov priniesla medzi jeho stúpencami prezývku Lev z Pandžšíru, keď úspešne ubránil údolie Pandžšír pred Sovietmi.Po vzostupe Talibanu v roku 1996 sa Masúd, ktorý odmietol fundamentalistický výklad islamu Talibanu, vrátil k ozbrojenej opozícii. Stal sa vojenským a politickým vodcom tzv. Severnej aliancie, ktorá do roku 2000 ovládala iba päť až desať percent krajiny.V roku 2001 navštívil Európu a na stretnutiach, napr. v Európskom parlamente, vyzýval európskych lídrov, aby vyvíjali tlak na Pakistan za jeho podporu Talibanu.Podľa niektorých médií Taliban sa ľuďom pokúša brániť v tom, aby si v deň výročia atentátu pripomínali Masúdovo hrdinstvo.Masúdov syn Ahmad stojí teraz na čele afganského frontu národného odporu, ktorý bojuje proti Talibanu, pričom vyzýva na celoštátne povstanie proti tomuto fundamentalistickému hnutiu i jeho pomáhačom z Pakistanu.Jednotky Ahmada Masúda sa v nedávnych bojoch v údolí Pandžšír postavili na odpor proti Talibanu ovládajúcemu už prakticky celý Afganistan.Masúdov syn nedávno upozornil, že Taliban sa vôbec nezmenil a stal sa "oveľa radikálnejším ako v minulosti". V súvislosti s tým požiadal o podporu aj medzinárodné spoločenstvo.