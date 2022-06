Afganistan postihlo ďalšie zemetrasenie, zatiaľ hlásia päť obetí

Kábul 24. júna (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo v piatok na východe Afganistanu po nových otrasoch, ktoré boli zaznamenané v oblastiach v blízkosti epicentra stredajšieho silného zemetrasenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na webovej stránke americkej geologickej služby USGS sa uvádza, že v piatok o 01.43 h SEČ došlo v blízkosti pakistansko-afganskej hranice k zemetraseniu s magnitúdou 4,3.



Otrasy zaznamenali v okrese Gaján v provincii Paktíká. Podľa prvotných informácií pri nich zahynulo päť ľudí, uviedol pre agentúru Reuters hovorca afganského ministerstva zdravotníctva Šarafát Zamán.



Agentúra AP medzičasom informovala, že podľa najnovších údajov, ktoré v piatok priniesli afganské štátne médiá, si stredajšie zemetrasenie vyžiadalo životy 1150 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí zatiaľ stanovil počet obetí na 770.



Vzhľadom na ťažkosti s prístupom do postihnutých dedín a komunikáciou s nimi podľa AP nie je jasné, ako sa k počtu mŕtvych dospelo.



AP však konštatovala, že v oboch prípadoch by šlo o najtragickejšiu bilanciu zemetrasení v Afganistane za posledné dve desaťročia.



V provincii Paktíká, kde sa nachádzalo epicentrum stredajšieho zemetrasenia, a v susednej provincii Chóst zasahujú humanitárne organizácie ako Červený polmesiac a Svetový potravinový program, aby pomohli najzraniteľnejším rodinám dodávkou potravín a inými potrebami, ako sú stany a karimatky na spanie.



Podľa AP sú obyvatelia na odstraňovanie následkov z veľkej časti odkázaní sami na seba, aj keď vláda vedená fundamentalistickým hnutím Taliban a medzinárodné humanitárne organizácie sa do postihnutých regiónov snažia dopraviť pomoc.