Afganistan prepustil ďalších väzňov z radikálneho hnutia Taliban

Kábul 21. apríla (TASR) - Afganská vláda prepustila ďalšiu skupinu väzňov z radov militantného hnutia Taliban. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na utorkové vyhlásenie afganskej Rady národnej bezpečnosti.



Kritériami na výber prepustených boli podľa hovorcu rady Džavída Fajsala ich vek, zdravotný stav a čas zostávajúci do konca ich trestu.



Ako pripomína DPA, afganská vláda prepustila v uplynulých týždňoch už viac než 400 väzňov z hnutia Taliban. Extrémisti na oplátku oslobodili 60 provládnych zajatcov.



Na základe mierovej dohody, ktorú ešte koncom februára s Talibanom podpísali Spojené štáty, by vláda v Kábule mala prepustiť celkovo 5000 extrémistov. Taliban sa v rámci tejto dohody zaviazal, že pustí na slobodu 1000 podporovateľov centrálnej vlády.



Kábul avizoval ochotu prepustiť ešte do začatia vlastných mierových rokovaní s Talibanom 1500 zajatcov. Radikáli však trvajú na tom, že rokovania s vládou nezačnú, dokým nebude na slobode všetkých 5000 jeho členov.