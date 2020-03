Prezidentskú prísahu zložili Ašraf Ghaní aj Abdulláh Abdulláh

Kábul 9. marca (TASR) - Afganský prezident Ašraf Ghaní zložil v pondelok prísahu na svoje druhé funkčné obdobie. V tom istom čase tak urobil aj jeho hlavný rival Abdulláh Abdulláh, čo by mohlo uvrhnúť krajinu ešte do hlbšej krízy pred mierovými rokovaniam s hnutím Taliban, informovala agentúra AFP.



"Prisahám v mene božom, že budem chrániť a riadiť sa svätým náboženstvom islamu a rešpektovať a dohliadať na dodržiavanie ústavy," uviedol Ghaní na ceremónii v prítomnosti stoviek ľudí vrátane zástupcov zo zahraničia, diplomatov a popredných politikov.



Za víťaza prezidentských volieb, ktoré sa v Afganistane konali 28. septembra 2019, vyhlásila volebná komisia Ghaního, ale Abdulláh s výsledkami nesúhlasil a sám sa vyhlásil za víťaza. Na svojej paralelnej ceremónii za účasti stoviek prívržencov sa zaviazal "chrániť nezávislosť, národnú suverenitu a územnú celistvosť" Afganistanu.



Na znak medzinárodnej podpory sa na Ghaního slávnostnej prísahe zúčastnili aj americký mierový vyslanec Zalmay Khalilzad či Tadamači Jamamoto, osobitný splnomocnenec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan. Na Abdulláhovej inaugurácii boli podľa agentúry AP medzi prítomnými aj takzvaní "džihádistickí" velitelia, ktorí boli medzi tými, čo sa spojili s Američanmi vedenou koalíciou s cieľom zvrhnúť Taliban v roku 2001.



Na Ghaního inaugurácii bolo počas jeho prejavu počuť raketovú paľbu. Rakety dopadli neďaleko prezidentského paláca, kde sa konala slávnostná prísaha, čo vyplašilo prítomných. Ghaní ich upokojoval, aby zostali, niektorí však napriek tomu ceremóniu opustili.



Jeho oponenti tvrdia, že septembrové voľby boli poznamenané rozsiahlymi podvodmi a nedostatkami. Voliči sa sťažovali napríklad na neúplné hlasovacie lístky či na nepoužiteľné zariadenia na identifikáciu biometrických údajov.



Spojené štáty podpísali 29. februára s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu. Dohoda by mala viesť k dialógu medzi vládou v Kábule a Talibanom. Tieto mierové rokovania by sa podľa AP mali začať v utorok v nórskom Osle.