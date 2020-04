Pri bombovom útoku zahynulo v Afganistane viacero civilistov

Kábul 1. apríla (TASR) - Viacero civilistov zomrelo v stredu počas bombového útoku na ich vozidlo v provincii Helmand na juhu Afganistanu, informovali agentúra AP a DPA.



Vozidlo zasiahla bomba nastražená na cestnej komunikácii neďaleko mesta Gerešk. Osem ľudí vrátane šiestich detí prišlo podľa AP o život a ďalší dvaja civilisti utrpeli zranenia. Všetky obete boli členovia tej istej rodiny.



Agentúra DPA informovala o najmenej siedmich obetiach a dvoch zranených. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil.



Militanti z hnutia Taliban ovládajú veľkú časť provincie Helmand vrátane mesta Gerešk. Afganská vláda má pod kontrolou len hlavné mesto provincie Laškargáh a päť z celkového počtu 14 okresov.



Civilisti sú často obeťami takmer každodenných útokov hnutia Taliban a militantov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Asistenčná misia OSN v Afganistane (UNAMA) vo februári informovala, že Afganistane v roku 2019 zahynulo alebo utrpelo zranenia viac ako 10.000 civilistov.



Taliban v utorok poslal do Kábulu trojčlenný tím, aby dohliadol na prepustenie uväznených príslušníkov hnutia. Výmena väzňov je súčasťou dohody o prímerí, ktorú Taliban podpísal so Spojenými štátmi 29. februára.



Po výmene väzňov mali nasledovať rozhovory o podmienkach trvalého prímeria medzi Talibanom a afganskou vládou.