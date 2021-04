Pri čelnej zrážke autobusov v Afganistane zahynulo sedem ľudí

Kábul 27. apríla (TASR) – Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 70 utrpelo zranenia pri čelnej zrážke dvoch autobusov, ku ktorej došlo v noci na utorok západne od afganskej metropoly Kábul. Informoval o tom v utorok hovorca afganského ministerstva vnútra, ktorého citovali agentúry AP a DPA.



K nehode došlo na v okrese Paghmán v provincii Kábul, a to na diaľnici vedúcej z metropoly Kábul do druhého najväčšieho afganského mesta Kandahár. Zranených podľa hovorcu ministerstva okamžite previezli do najbližších nemocníc.



Príčina nehody nebola bezprostredne známa.



Minulý týždeň zahynulo pri podobnej nehode na tej istej diaľnici 14 ľudí a zranenia utrpelo 12 ďalších, uvádza AP.



Dopravné nehody sú v Afganistane časté a ročne si vyžiadajú stovky životov. Dochádza k ním najmä vďaka zlému stavu tamojších ciest, ale aj bezohľadnej jazde vodičov.