Afganistan: Pri násilných zrážkach zahynuli dvaja ľudia
Hlavná cesta do provinčného hlavného mesta Fajzabád bola v sobotu kvôli nepokojom zablokovaná na asi dve hodiny.
Autor TASR
Fajzabád 9. mája (TASR) - Pokus o ničenie makových polí na severovýchode Afganistanu vyvolal násilné zrážky, pri ktorých zomreli dvaja ľudia, uviedla v sobotu polícia a miestni obyvatelia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Vláda Talibanu rok po návrate k moci v roku 2021 zakázala pestovanie maku, ktorý je základnou surovinou pre výrobu drog. Úrady odvtedy spustili viacero operácií na zničenie nelegálnych polí.
Pri piatkovej operácii v Atanjalawe v severovýchodnej provincii Badachšán „chceli farmári a obyvatelia v spolupráci s pašerákmi drog tento plán zmariť a odolať ničeniu“, povedal pre agentúru AFP hovorca provinčnej polície. Povedal, že o život prišiel chlapec vo veku 13 alebo 14 rokov a obvinil „zlomyseľných ľudí a mafiánske gangy“ z podnecovania nepokojov. Podľa jeho slov v sobotu bol pri ďalšom násilnom strete zabitý jeden muž.
Hlavná cesta do provinčného hlavného mesta Fajzabád bola v sobotu kvôli nepokojom zablokovaná na asi dve hodiny. Jeden z miestnych obyvateľ, ktorý si z bezpečnostných dôvodov želal zostať v anonymite, v piatok agentúre AFP povedal, že sily Talibanu „s ľuďmi zaobchádzali zle, ponižovali ich a urážali“. Ďalší obyvateľ pod podmienkou anonymity povedal, že obyvatelia „zaútočili na Taliban v sebaobrane“, keď nich začali strieľať.
V Afganistane sa plocha na pestovanie maku v roku 2025 znížila na asi 10.200 hektárov, čo je jeden z najnižších zaznamenaných údajov podľa Úradu OSN pre drogy a kriminalitu.
OSN opakovane vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo afganským farmárom prejsť z ekonomicky výnosného maku na iné plodiny a spôsob zárobku.
