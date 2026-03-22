Nedela 22. marec 2026
Afganistan: Pri pakistanskom útoku zahynula osoba napriek prímeriu

Autor TASR
Kábul 22. marca (TASR) - Talibanská vláda oznámila, že v nedeľu zahynula jedna osoba na východe Afganistanu pri ostreľovaní z Pakistanu. Došlo k tomu počas prímeria, ktoré obe krajiny uzavreli medzi sebou pre moslimský sviatok íd al-fitr na záver pôstneho mesiaca ramadán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dnes, v nedeľu, pakistanský vojenský režim vystrelil mínometný granát na oblasť Shanpat v provincii Kúnar, pričom zabil jedného civilistu a zranil jednu ženu,“ napísal na platforme X zástupca hovorcu vlády. AFP uvádza, že informáciu sa nepodarilo bezprostredne potvrdiť.

Pakistan a Afganistan v stredu oznámili zastavenie bojov počas osláv na konci ramadánu. Prímerie prišlo po pakistanskom útoku na centrum liečby drogovej závislosti v afganskom hlavnom meste, pri ktorom podľa tamojších úradov zahynulo viac ako 400 ľudí. Humanitárna organizácia Nórska rada pre utečencov (NRC) uviedla, že si tento útok vyžiadal „stovky mŕtvych a zranených“.

Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera. Pakistanský a afganský Taliban, bývalí spojenci, sa obrátili proti sebe, keď afganské hnutie v roku 2021 znova prevzalo moc v Kábule.

Podľa údajov OSN z minulého utorka, ktoré nebrali do úvahy útok na liečebné centrum, bolo od zintenzívnenia bojov 26. februára zabitých najmenej 76 afganských civilistov a vysídlených viac ako 115.000 ľudí.
