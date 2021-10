Taliban pri razii neďaleko Kábulu zadržal bojovníkov Islamského štátu

Kábul 7. októbra (TASR) - Ozbrojenci afganského vládneho hnutia Taliban zadržali neďaleko Kábulu štyroch členov bunky džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Informoval o tom v stredu hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid, píše agentúra Reuters.



K zadržaniu bojovníkov IS došlo iba niekoľko dní po nedeľňajšom bombovom útoku pred jednou z najväčších mešít v afganskej metropole Kábul, ku ktorému sa prihlásili džihádisti z IS. Pri útoku bolo zabitých alebo zranených mnoho civilistov, údaje o presnom počte obetí sa rôznia. V mešite sa v čase útoku nachádzali viacerí vysokopostavení talibanskí predstavitelia.



Špeciálne sily Talibanu ešte v nedeľu večer - niekoľko hodín po výbuchu - zlikvidovali bunku Islamského štátu v severnej časti Kábulu. Podobný zásah sa uskutočnil aj v stredu západne od Kábulu: zatknutí boli štyria členovia IS a zaistené bolo množstvo zbraní a dokumentov.



Afganská odnož IS s názvom Islamský štát-Chorasán (IS-K) v krajine operuje od roku 2015. Jej členovia sú rovnako ako talibovia sunnitskí radikáli, ale obe skupiny majú dlhodobé mocenské a ideologické spory.



IS-K sa prihlásila k samovražednému teroristickému útoku pri jednom zo vstupov na letisko v Kábule, pri ktorom 26. augusta prišlo o život najmenej 182 ľudí vrátane 13 amerických vojakov. V stredu IS uviedol, že zoťal hlavu zajatému príslušníkovi Talibanu v meste Džalalabad na východe krajiny.



Od polovice augusta, keď Taliban prevzal moc v Afganistane, vzrástol počet útokov páchaných džihádistami z afganskej odnože IS, čo vyvolalo obavy z vypuknutia rozsiahlejšieho konfliktu medzi oboma súperiacimi militantnými skupinami.